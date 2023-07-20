Путин провел совещание по развитию арктических городов и ЗАТО: главные заявления

Путин поручил утвердить планы развития арктических городов
Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию ЗАТО и населенных пунктов в Арктике. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Он обозначил проблемы, которые накопились в Арктической зоне и поставил задачи для их оперативного решения. URA.RU приводит главные тезисы и поручения с совещания по развитию ЗАТО.
- В Арктической зоне накопились проблемы, которые требуют решения. В их числе — изношенность коммунальной инфраструктуры, которая достигает 70%, заявил Путин.
- Президент отметил, что для России Арктическая зона особенно важна в стратегическом плане. Он пояснил, что речь идет о вопросах оборонного характера и безопасности.
- Развитие инфраструктуры в ЗАТО, где расположены военные, идет медленно, отметил российский лидер.
- Путин поручил завершить до 1 сентября согласование плана мероприятий по развитию инфраструктуры в ЗАТО.
- Утвердить к 2024 году планы развития арктических городов и с 2025 года начать их реализацию, поставил задачу президент.
- Владимир Путин поддержал распространение дальневосточной ипотеки под 2% на молодые семьи в Арктике на период до 2030 года.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.