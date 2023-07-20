20 июля 2023

Путин провел совещание по развитию арктических городов и ЗАТО: главные заявления

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин поручил утвердить планы развития арктических городов Фото:

Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию ЗАТО и населенных пунктов в Арктике. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Он обозначил проблемы, которые накопились в Арктической зоне и поставил задачи для их оперативного решения. URA.RU приводит главные тезисы и поручения с совещания по развитию ЗАТО.

  • В Арктической зоне накопились проблемы, которые требуют решения. В их числе — изношенность коммунальной инфраструктуры, которая достигает 70%, заявил Путин.
  • Президент отметил, что для России Арктическая зона особенно важна в стратегическом плане. Он пояснил, что речь идет о вопросах оборонного характера и безопасности.
  • Развитие инфраструктуры в ЗАТО, где расположены военные, идет медленно, отметил российский лидер.
  • Путин поручил завершить до 1 сентября согласование плана мероприятий по развитию инфраструктуры в ЗАТО.
  • Утвердить к 2024 году планы развития арктических городов и с 2025 года начать их реализацию, поставил задачу президент.
  • Владимир Путин поддержал распространение дальневосточной ипотеки под 2% на молодые семьи в Арктике на период до 2030 года.

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Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию ЗАТО и населенных пунктов в Арктике. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Он обозначил проблемы, которые накопились в Арктической зоне и поставил задачи для их оперативного решения. URA.RU приводит главные тезисы и поручения с совещания по развитию ЗАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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