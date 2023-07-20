Путин перечислил проблемы развития Арктической зоны

21 июля 2023 в 01:14 Размер текста - 17 +

Путин рассказал об основных проблемах в развитии Арктической зоны Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Арктической зоне накопились проблемы, которые требуют решения. В их числе — изношенность коммунальной инфраструктуры, которая достигает 70%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию ЗАТО и населенных пунктов в Арктике. «Арктическая зона важна для России, поэтому она требует особого внимания. Именно там накопились проблемы, включая изношенность коммунальной инфраструктуры. Люди в Арктической зоне должны жить в человеческих условиях, — заявил президент в ходе совещания, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Он также отметил, что для России особенно важна Арктическая зона в стратегическом плане. Путин пояснил, что речь идет о вопросах оборонного характера и безопасности. При этом президент РФ подчеркнул, что вопросы, касающиеся развития инфраструктуры, где находятся воинские формирования в этой части РФ, решаются крайне медленно.

В Арктической зоне накопились проблемы, которые требуют решения. В их числе — изношенность коммунальной инфраструктуры, которая достигает 70%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию ЗАТО и населенных пунктов в Арктике. «Арктическая зона важна для России, поэтому она требует особого внимания. Именно там накопились проблемы, включая изношенность коммунальной инфраструктуры. Люди в Арктической зоне должны жить в человеческих условиях, — заявил президент в ходе совещания, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Он также отметил, что для России особенно важна Арктическая зона в стратегическом плане. Путин пояснил, что речь идет о вопросах оборонного характера и безопасности. При этом президент РФ подчеркнул, что вопросы, касающиеся развития инфраструктуры, где находятся воинские формирования в этой части РФ, решаются крайне медленно.