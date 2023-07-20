20 июля 2023

Путин перечислил проблемы развития Арктической зоны

© Служба новостей «URA.RU»
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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, путин владимир
Путин рассказал об основных проблемах в развитии Арктической зоны Фото:

В Арктической зоне накопились проблемы, которые требуют решения. В их числе — изношенность коммунальной инфраструктуры, которая достигает 70%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию ЗАТО и населенных пунктов в Арктике.

«Арктическая зона важна для России, поэтому она требует особого внимания. Именно там накопились проблемы, включая изношенность коммунальной инфраструктуры. Люди в Арктической зоне должны жить в человеческих условиях, — заявил президент в ходе совещания, которое транслировалось на телеканале «Россия-24».

Он также отметил, что для России особенно важна Арктическая зона в стратегическом плане. Путин пояснил, что речь идет о вопросах оборонного характера и безопасности. При этом президент РФ подчеркнул, что вопросы, касающиеся развития инфраструктуры, где находятся воинские формирования в этой части РФ, решаются крайне медленно.

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В Арктической зоне накопились проблемы, которые требуют решения. В их числе — изношенность коммунальной инфраструктуры, которая достигает 70%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию ЗАТО и населенных пунктов в Арктике. «Арктическая зона важна для России, поэтому она требует особого внимания. Именно там накопились проблемы, включая изношенность коммунальной инфраструктуры. Люди в Арктической зоне должны жить в человеческих условиях, — заявил президент в ходе совещания, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Он также отметил, что для России особенно важна Арктическая зона в стратегическом плане. Путин пояснил, что речь идет о вопросах оборонного характера и безопасности. При этом президент РФ подчеркнул, что вопросы, касающиеся развития инфраструктуры, где находятся воинские формирования в этой части РФ, решаются крайне медленно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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