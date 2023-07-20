В Тюмени хотят дать новую льготу участникам СВО

В Тюменской области Героям РФ и их семьям хотят выделять бесплатную землю

Ордена и звание Героя РФ дадут тюменцам право на бесплатные земельные участки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор и правительство региона хотят выделять бесплатную землю участникам СВО, получившим звание Героев России или награжденных другими орденами за заслуги. Соответствующий законопроект внесен в Тюменскую областную думу. Участки будут полагаться и родным погибших военных, относящихся к перечисленным категориям.

«Предлагается предоставлять бесплатные земельные участки военнослужащим и добровольцам, содействующим выполнению задач ВС РФ, а также лицам, проходящим (проходившим) службу в войсках Росгвардии, удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО и являющимся ветеранами боевых действий», — говорится в законопроекте властей. Документ подписан губернатором Александром Моором.

В случае его принятия, бесплатную землю получат и ближайшие родственники героев, погибших на СВО. Речь идет о супругах, детях и родителях военных.

Первоочередное право на участки получат бойцы, являющиеся инвалидами. Аналогично право будет реализовываться, если в семье участника СВО есть человек с инвалидностью.