20 июля 2023

В Тюмени хотят дать новую льготу участникам СВО

В Тюменской области Героям РФ и их семьям хотят выделять бесплатную землю
© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, орден мужества
Ордена и звание Героя РФ дадут тюменцам право на бесплатные земельные участки Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор и правительство региона хотят выделять бесплатную землю участникам СВО, получившим звание Героев России или награжденных другими орденами за заслуги. Соответствующий законопроект внесен в Тюменскую областную думу. Участки будут полагаться и родным погибших военных, относящихся к перечисленным категориям.

«Предлагается предоставлять бесплатные земельные участки военнослужащим и добровольцам, содействующим выполнению задач ВС РФ, а также лицам, проходящим (проходившим) службу в войсках Росгвардии, удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО и являющимся ветеранами боевых действий», — говорится в законопроекте властей. Документ подписан губернатором Александром Моором.

В случае его принятия, бесплатную землю получат и ближайшие родственники героев, погибших на СВО. Речь идет о супругах, детях и родителях военных.

Первоочередное право на участки получат бойцы, являющиеся инвалидами. Аналогично право будет реализовываться, если в семье участника СВО есть человек с инвалидностью.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и правительство региона хотят выделять бесплатную землю участникам СВО, получившим звание Героев России или награжденных другими орденами за заслуги. Соответствующий законопроект внесен в Тюменскую областную думу. Участки будут полагаться и родным погибших военных, относящихся к перечисленным категориям. «Предлагается предоставлять бесплатные земельные участки военнослужащим и добровольцам, содействующим выполнению задач ВС РФ, а также лицам, проходящим (проходившим) службу в войсках Росгвардии, удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО и являющимся ветеранами боевых действий», — говорится в законопроекте властей. Документ подписан губернатором Александром Моором. В случае его принятия, бесплатную землю получат и ближайшие родственники героев, погибших на СВО. Речь идет о супругах, детях и родителях военных. Первоочередное право на участки получат бойцы, являющиеся инвалидами. Аналогично право будет реализовываться, если в семье участника СВО есть человек с инвалидностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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