Тюменцам за деньги предлагают организовать развод
Бывшие супруги могут отметить развод также весело, как и свадьбу
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Жителям Тюмени предлагают за деньги организовать праздник по случаю развода. Соответствующее предложение опубликовано на одном из сайтов бесплатных объявлений. Стоимость услуги составляет от 30 тысяч рублей.
«Давно думаете o разводе? Предлагаем вам запомнить день развода, как и день вашей женитьбы. Мы считаем, что все должны запомнить этот день, также повеселиться, как это и было на свадьбе, выплеснуть все эмоции и отпустить все, что внутри», — говорится в тексте объявления.
Свои услуги автор объявления оценил в 30 000 рублей. Мероприятие могут организовать как в заведении, так и на природе. Бывшие супруги могут предложить и свой сценарий праздника.
Корреспондент агентства попытался связаться с продавцом по указанному номеру телефона. Однако несколько раз трубку никто не взял.
