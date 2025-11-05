Тюменцам за деньги предлагают организовать развод

Бывшие супруги могут отметить развод также весело, как и свадьбу Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Жителям Тюмени предлагают за деньги организовать праздник по случаю развода. Соответствующее предложение опубликовано на одном из сайтов бесплатных объявлений. Стоимость услуги составляет от 30 тысяч рублей.





«Давно думаете o разводе? Предлагаем вам запомнить день развода, как и день вашей женитьбы. Мы считаем, что все должны запомнить этот день, также повеселиться, как это и было на свадьбе, выплеснуть все эмоции и отпустить все, что внутри», — говорится в тексте объявления.





Свои услуги автор объявления оценил в 30 000 рублей. Мероприятие могут организовать как в заведении, так и на природе. Бывшие супруги могут предложить и свой сценарий праздника.

Продолжение после рекламы



