Песков оценил новый клип SHAMAN

В Кремле заявили, что Путин положительно относится к творчеству SHAMAN
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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SHAMAN. Екатеринбург, shaman
К творчеству SHAMAN Путин относится «очень положительно» Фото:

Президент России Владимир Путин по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, связанным со специальной военной операцией. Это касается и творчества певца SHAMAN (Ярослава Дронова), сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Президент по-доброму относится ко всем проявлениям творчества об СВО. Отрадно, что многие пишут стихи, песни. Это очень важно для поднятия патриотического духа», — сообщил Песков, отвечая на вопрос о новом клипе SHAMAN «Мой бой». Слова официального представителя Кремля передает корреспондент URA.RU. Опубликованный накануне в сети клип набрал за первые сутки более 1 миллиона просмотров.

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Президент России Владимир Путин по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, связанным со специальной военной операцией. Это касается и творчества певца SHAMAN (Ярослава Дронова), сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Президент по-доброму относится ко всем проявлениям творчества об СВО. Отрадно, что многие пишут стихи, песни. Это очень важно для поднятия патриотического духа», — сообщил Песков, отвечая на вопрос о новом клипе SHAMAN «Мой бой». Слова официального представителя Кремля передает корреспондент URA.RU. Опубликованный накануне в сети клип набрал за первые сутки более 1 миллиона просмотров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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