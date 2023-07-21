Песков оценил новый клип SHAMAN

Президент России Владимир Путин по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, связанным со специальной военной операцией. Это касается и творчества певца SHAMAN (Ярослава Дронова), сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Президент по-доброму относится ко всем проявлениям творчества об СВО. Отрадно, что многие пишут стихи, песни. Это очень важно для поднятия патриотического духа», — сообщил Песков, отвечая на вопрос о новом клипе SHAMAN «Мой бой». Слова официального представителя Кремля передает корреспондент URA.RU. Опубликованный накануне в сети клип набрал за первые сутки более 1 миллиона просмотров.
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