Песков оценил новый клип SHAMAN

В Кремле заявили, что Путин положительно относится к творчеству SHAMAN

21 июля 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

К творчеству SHAMAN Путин относится «очень положительно» Фото: Московец Илья © URA.RU Президент России Владимир Путин по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, связанным со специальной военной операцией. Это касается и творчества певца SHAMAN (Ярослава Дронова), сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Президент по-доброму относится ко всем проявлениям творчества об СВО. Отрадно, что многие пишут стихи, песни. Это очень важно для поднятия патриотического духа», — сообщил Песков, отвечая на вопрос о новом клипе SHAMAN «Мой бой». Слова официального представителя Кремля передает корреспондент URA.RU. Опубликованный накануне в сети клип набрал за первые сутки более 1 миллиона просмотров.

Президент России Владимир Путин по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, связанным со специальной военной операцией. Это касается и творчества певца SHAMAN (Ярослава Дронова), сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Президент по-доброму относится ко всем проявлениям творчества об СВО. Отрадно, что многие пишут стихи, песни. Это очень важно для поднятия патриотического духа», — сообщил Песков, отвечая на вопрос о новом клипе SHAMAN «Мой бой». Слова официального представителя Кремля передает корреспондент URA.RU. Опубликованный накануне в сети клип набрал за первые сутки более 1 миллиона просмотров.