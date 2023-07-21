Власти Крыма опровергли информацию о проблемах с топливом

21 июля 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Доставка топлива в Крым осуществляется на постоянной основе Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Крым обеспечен всеми видами топлива, доставка бензина в республику идет на постоянной основе. Об этом власти региона заявили в социальных сетях. Ранее в украинских пабликах начала распространяться информация, что в Крыму якобы наблюдается дефицит бензина. О том, что информация является недостоверной, стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Проблем с горюче-смазочными материалами (ГСМ) нет, Крым обеспечен всеми видами. Все сообщения в социальных сетях о введении талонов — украинские вбросы и фейки», — сообщил в своем telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков. Его слова подтвердил министр транспорта республики Николай Лукашенко. Он заявил, что вся информация о нехватке топлива является недостоверной, в регионе ведется постоянный мониторинг доставки и наличия ГСМ «За истекшие сутки в Крым доставлено 60 вагонов бензина, который в течение сегодняшнего дня будет доставлен до заправочных станций. Работа в данном направлении находится на постоянном контроле», — рассказал министр в своем telegram-канале. Глава Севастополя Михаил Развожаев на своей странице во «ВКонтакте» заявил, что имеются небольшие задержки с поставкой 92-го бензина, но дефицита топлива нет.

Крым обеспечен всеми видами топлива, доставка бензина в республику идет на постоянной основе. Об этом власти региона заявили в социальных сетях. Ранее в украинских пабликах начала распространяться информация, что в Крыму якобы наблюдается дефицит бензина. О том, что информация является недостоверной, стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Проблем с горюче-смазочными материалами (ГСМ) нет, Крым обеспечен всеми видами. Все сообщения в социальных сетях о введении талонов — украинские вбросы и фейки», — сообщил в своем telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков. Его слова подтвердил министр транспорта республики Николай Лукашенко. Он заявил, что вся информация о нехватке топлива является недостоверной, в регионе ведется постоянный мониторинг доставки и наличия ГСМ «За истекшие сутки в Крым доставлено 60 вагонов бензина, который в течение сегодняшнего дня будет доставлен до заправочных станций. Работа в данном направлении находится на постоянном контроле», — рассказал министр в своем telegram-канале. Глава Севастополя Михаил Развожаев на своей странице во «ВКонтакте» заявил, что имеются небольшие задержки с поставкой 92-го бензина, но дефицита топлива нет.