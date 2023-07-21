РБК: правоохранители задержали Игоря Стрелкова

Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков задержан правоохранительными органами. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах.
«Сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова», — передает слова источников РБК. Там добавили, что задержание Стрелкова произошло в пятницу 21 июля около полудня. Сотрудники правоохранительных органов пришли в его дом и произвели задержание.
В настоящее время в его квартире проводится обыск сотрудниками Следственного комитета РФ. По предварительным данным, задержание было произведено по заявлению бывшего сотрудника частной военной компании «Вагнер», заключили источники.
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