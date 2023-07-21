РБК: правоохранители задержали Игоря Стрелкова

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Стрелков Игорь. Челябинск., стрелков игорь
Игорь Стрелков задержан силовиками Фото:

Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков задержан правоохранительными органами. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах.

«Сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова», — передает слова источников РБК. Там добавили, что задержание Стрелкова произошло в пятницу 21 июля около полудня. Сотрудники правоохранительных органов пришли в его дом и произвели задержание.

В настоящее время в его квартире проводится обыск сотрудниками Следственного комитета РФ. По предварительным данным, задержание было произведено по заявлению бывшего сотрудника частной военной компании «Вагнер», заключили источники.

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Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков задержан правоохранительными органами. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах. «Сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова», — передает слова источников РБК. Там добавили, что задержание Стрелкова произошло в пятницу 21 июля около полудня. Сотрудники правоохранительных органов пришли в его дом и произвели задержание. В настоящее время в его квартире проводится обыск сотрудниками Следственного комитета РФ. По предварительным данным, задержание было произведено по заявлению бывшего сотрудника частной военной компании «Вагнер», заключили источники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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