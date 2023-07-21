ЦБ спрогнозировал ключевую ставку на 2026 год

ЦБ снизит ключевую ставку до 5,5-6,5% на 2026 год

21 июля 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

К 2026 году планируется снижение ключевой ставки ЦБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Банк России прогнозирует снижение ключевой ставки к 2026 году до уровня в 5,5-6,5%. Это связано с ростом ВВП к тому периоду. «ЦБ РФ прогнозирует среднюю ключевую ставку на 2026 год на уровне 5,5-6,5%», — передает прогнозы Банка ТАСС. При этом на официальном сайте ЦБ отмечается, что темп прироста ВВП страны в 2023 году составит 1,5—2,5%, в 2024-м — 0,5—2,5%. В 2025 и 2026 годах рост составит 1,0—2,0% и 1,5—2,5% соответственно. 21 июля Центробанк после продолжительного затишья повысил ключевую ставку до 8,50%. Отмечается, что повышение связано с текущим курсом доллара. Месяц назад ключевая ставка составляла до 7,5% годовых, передает RT.

Банк России прогнозирует снижение ключевой ставки к 2026 году до уровня в 5,5-6,5%. Это связано с ростом ВВП к тому периоду. «ЦБ РФ прогнозирует среднюю ключевую ставку на 2026 год на уровне 5,5-6,5%», — передает прогнозы Банка ТАСС. При этом на официальном сайте ЦБ отмечается, что темп прироста ВВП страны в 2023 году составит 1,5—2,5%, в 2024-м — 0,5—2,5%. В 2025 и 2026 годах рост составит 1,0—2,0% и 1,5—2,5% соответственно. 21 июля Центробанк после продолжительного затишья повысил ключевую ставку до 8,50%. Отмечается, что повышение связано с текущим курсом доллара. Месяц назад ключевая ставка составляла до 7,5% годовых, передает RT.