ЦБ спрогнозировал ключевую ставку на 2026 год

ЦБ снизит ключевую ставку до 5,5-6,5% на 2026 год
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, платная стоянка, банк россии, центральный банк россии
К 2026 году планируется снижение ключевой ставки ЦБ Фото:

Банк России прогнозирует снижение ключевой ставки к 2026 году до уровня в 5,5-6,5%. Это связано с ростом ВВП к тому периоду.

«ЦБ РФ прогнозирует среднюю ключевую ставку на 2026 год на уровне 5,5-6,5%», — передает прогнозы Банка ТАСС. При этом на официальном сайте ЦБ отмечается, что темп прироста ВВП страны в 2023 году составит 1,5—2,5%, в 2024-м — 0,5—2,5%. В 2025 и 2026 годах рост составит 1,0—2,0% и 1,5—2,5% соответственно.

21 июля Центробанк после продолжительного затишья повысил ключевую ставку до 8,50%. Отмечается, что повышение связано с текущим курсом доллара. Месяц назад ключевая ставка составляла до 7,5% годовых, передает RT.

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Банк России прогнозирует снижение ключевой ставки к 2026 году до уровня в 5,5-6,5%. Это связано с ростом ВВП к тому периоду. «ЦБ РФ прогнозирует среднюю ключевую ставку на 2026 год на уровне 5,5-6,5%», — передает прогнозы Банка ТАСС. При этом на официальном сайте ЦБ отмечается, что темп прироста ВВП страны в 2023 году составит 1,5—2,5%, в 2024-м — 0,5—2,5%. В 2025 и 2026 годах рост составит 1,0—2,0% и 1,5—2,5% соответственно. 21 июля Центробанк после продолжительного затишья повысил ключевую ставку до 8,50%. Отмечается, что повышение связано с текущим курсом доллара. Месяц назад ключевая ставка составляла до 7,5% годовых, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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