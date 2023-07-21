Банк России впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку

Банк России повысил ключевую ставку на один процент до 8,50%. Соответствующее заявление озвучил сам ЦБ.
«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 8,50% годовых», — сказано в заявлении, опубликованное на сайте Банка. Экономисты отмечают, что увеличение ставки связанно с повышением курса доллара. В последний раз ЦБ повышал ключевую ставку в феврале 2022 года до 20%. Затем до сентября 2022 года регулятор постепенно понижал ее.
Банк России повысил ключевую ставку на один процент до 8,50%. Соответствующее заявление озвучил сам ЦБ. «Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 8,50% годовых», — сказано в заявлении, опубликованное на сайте Банка. Экономисты отмечают, что увеличение ставки связанно с повышением курса доллара. В последний раз ЦБ повышал ключевую ставку в феврале 2022 года до 20%. Затем до сентября 2022 года регулятор постепенно понижал ее.