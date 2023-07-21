Банк России впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку

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ЦБ повысил ключевую ставку до 8,50% годовых Фото:

Банк России повысил ключевую ставку на один процент до 8,50%. Соответствующее заявление озвучил сам ЦБ.

«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 8,50% годовых», — сказано в заявлении, опубликованное на сайте Банка. Экономисты отмечают, что увеличение ставки связанно с повышением курса доллара. В последний раз ЦБ повышал ключевую ставку в феврале 2022 года до 20%. Затем до сентября 2022 года регулятор постепенно понижал ее.

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Банк России повысил ключевую ставку на один процент до 8,50%. Соответствующее заявление озвучил сам ЦБ. «Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 8,50% годовых», — сказано в заявлении, опубликованное на сайте Банка. Экономисты отмечают, что увеличение ставки связанно с повышением курса доллара. В последний раз ЦБ повышал ключевую ставку в феврале 2022 года до 20%. Затем до сентября 2022 года регулятор постепенно понижал ее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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