Депутаты Госдумы предложили отменить штрафы с частных дорожных камер фиксации нарушений

24 июля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Систему фиксации нарушений ПДД хотят сделать исключительно государственной прерогативой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Штрафы за нарушение ПДД могут признать незаконными, если они зафиксированы частными передвижными камерами. Учитывать только фото- и видеодоказательства нарушений с приборов, принадлежащих государству, предлагают депутаты Госдумы и сенаторы от партии ЛДПР, разработавшие соответствующий законопроект, который есть в распоряжении URA.RU. «В целях защиты прав собственников (владельцев) транспортных средств законопроектом вносится изменение в статью 2.6 КоАП РФ, согласно которому работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средства фото- и киносъемки, видеозаписи должны находиться исключительно в собственности Российской Федерации или субъекта РФ. Одновременно законопроектом предлагается установить, что требования к функциональным свойствам указанных средств, а также порядок определения мест их установки определяются правительством РФ, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. «Система фиксации правонарушений и наказаний за них должна быть исключительной прерогативой государства и проходить без коммерческого участия. Предложенным законопроектом мы ни у кого ничего не забираем, не национализируем. Все остается, как есть. Но для формирования штрафов приниматься будут только материалы с тех приборов, которые принадлежат государству и им же контролируются», — заявил в беседе с URA.RU председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. «Задача — исключить частную коммерческую заинтересованность. Все эти частные конторы, ИП, ООО, самозанятые, которые выставляют треноги исключительно ради заработка, а не для безопасности, должны быть исключены из процесса, — заключил Нилов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Штрафы за нарушение ПДД могут признать незаконными, если они зафиксированы частными передвижными камерами. Учитывать только фото- и видеодоказательства нарушений с приборов, принадлежащих государству, предлагают депутаты Госдумы и сенаторы от партии ЛДПР, разработавшие соответствующий законопроект, который есть в распоряжении URA.RU. «В целях защиты прав собственников (владельцев) транспортных средств законопроектом вносится изменение в статью 2.6 КоАП РФ, согласно которому работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средства фото- и киносъемки, видеозаписи должны находиться исключительно в собственности Российской Федерации или субъекта РФ. Одновременно законопроектом предлагается установить, что требования к функциональным свойствам указанных средств, а также порядок определения мест их установки определяются правительством РФ, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. «Система фиксации правонарушений и наказаний за них должна быть исключительной прерогативой государства и проходить без коммерческого участия. Предложенным законопроектом мы ни у кого ничего не забираем, не национализируем. Все остается, как есть. Но для формирования штрафов приниматься будут только материалы с тех приборов, которые принадлежат государству и им же контролируются», — заявил в беседе с URA.RU председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. «Задача — исключить частную коммерческую заинтересованность. Все эти частные конторы, ИП, ООО, самозанятые, которые выставляют треноги исключительно ради заработка, а не для безопасности, должны быть исключены из процесса, — заключил Нилов.