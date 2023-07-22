На Крымском мосту приостановили движение транспорта

На Крымском мосту временно перекрыли движение Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

На Крымском мосту временно приостановили транспортное движение. Об этом сообщили в telegram-канале по оперативной информации о переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении. В telegram-канале призвали граждан, которые находятся на мосту в зоне досмотра, сохранять спокойствие и следовать указаниям представителей транспортной безопасности.