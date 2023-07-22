На Крымском мосту приостановили движение транспорта

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На Крымском мосту временно перекрыли движение Фото:

На Крымском мосту временно приостановили транспортное движение. Об этом сообщили в telegram-канале по оперативной информации о переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении. В telegram-канале призвали граждан, которые находятся на мосту в зоне досмотра, сохранять спокойствие и следовать указаниям представителей транспортной безопасности.

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На Крымском мосту временно приостановили транспортное движение. Об этом сообщили в telegram-канале по оперативной информации о переправе. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении. В telegram-канале призвали граждан, которые находятся на мосту в зоне досмотра, сохранять спокойствие и следовать указаниям представителей транспортной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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