112: в Подмосковье мужчина взял заложника в коттедже

В подмосковном коттедже охранников встретил вооруженный мужчина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В коттеджном поселке Шервуд Московской области мужчина, предположительно, взял заложника. Об этом написали в telegram-канале 112.

В коттеджном поселке в охранную организацию поступило сообщение о взломе одного из домов. После этого сотрудники ЧОПа приехали на место и обнаружили беспорядок в доме. Также из комнаты к ним вышел вооруженный мужчина в бронежилете. «Сотрудники охраны вызвали на место полицейских и ФСБ. Готовится штурм. Также есть информация, что внутри частного дома находится заложник», — говорится в сообщении telegram-канала.

По данным telegram-канала Baza, мужчина, проникший в дом находится в неадекватном состоянии. В СМИ также написали, что он вернулся с СВО, а проникнуть в коттедж ему приказал Бог. Полиция готовится задержать его.

URA.RU направило запрос в МВД и ФСБ по Московской области для уточнения информации. Ответ ожидается.