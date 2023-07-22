112: в Подмосковье мужчина взял заложника в коттедже

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В подмосковном коттедже охранников встретил вооруженный мужчина Фото:

В коттеджном поселке Шервуд Московской области мужчина, предположительно, взял заложника. Об этом написали в telegram-канале 112.

В коттеджном поселке в охранную организацию поступило сообщение о взломе одного из домов. После этого сотрудники ЧОПа приехали на место и обнаружили беспорядок в доме. Также из комнаты к ним вышел вооруженный мужчина в бронежилете. «Сотрудники охраны вызвали на место полицейских и ФСБ. Готовится штурм. Также есть информация, что внутри частного дома находится заложник», — говорится в сообщении telegram-канала.

По данным telegram-канала Baza, мужчина, проникший в дом находится в неадекватном состоянии. В СМИ также написали, что он вернулся с СВО, а проникнуть в коттедж ему приказал Бог. Полиция готовится задержать его.

URA.RU направило запрос в МВД и ФСБ по Московской области для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В коттеджном поселке Шервуд Московской области мужчина, предположительно, взял заложника. Об этом написали в telegram-канале 112. В коттеджном поселке в охранную организацию поступило сообщение о взломе одного из домов. После этого сотрудники ЧОПа приехали на место и обнаружили беспорядок в доме. Также из комнаты к ним вышел вооруженный мужчина в бронежилете. «Сотрудники охраны вызвали на место полицейских и ФСБ. Готовится штурм. Также есть информация, что внутри частного дома находится заложник», — говорится в сообщении telegram-канала. По данным telegram-канала Baza, мужчина, проникший в дом находится в неадекватном состоянии. В СМИ также написали, что он вернулся с СВО, а проникнуть в коттедж ему приказал Бог. Полиция готовится задержать его. URA.RU направило запрос в МВД и ФСБ по Московской области для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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