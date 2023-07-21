21 июля 2023

Сенатор от ХМАО доставил в зону СВО высокотехнологичное оборудование

Сенатор Исаков привез в зону СВО дрон, тепловизор, прицел ночного видения и ноутбук
© Служба новостей «URA.RU»
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Исаков привез в зону СВО прицел ночного видения, тепловизор, квадрокоптер и ноутбук Фото:

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков привез в зону проведения спецоперации оборудование, необходимое для качественного выполнения боевых задач. Политик рассказал в соцсетях, что бойцам были переданы прицел ночного видения, тепловизор, квадрокоптер и ноутбук.

«Боец (в обращении к сенатору в соцсети „ВКонтакте“ — прим. URA.RU) изложил, что батальону, где он служит, для качественного выполнения боевых задач необходим квадрокоптер, тепловизор, прицел ночного видения, ноутбук. Сразу откликнулся фонд „Возрождение“ и волонтеры из Югорска. В кратчайшее время весь заказ был собран, наряду с оборудованием в него положили письма солдатам от югорских и ямальских детишек», — написал сенатор в своем telegram-канале.

Исаков рассказал, что в расположении его угостили обедом. Бойцы обратились к нему с просьбами и обращениями, на которые он пообещал среагировать.

Ранее сообщалось, что cенатор от ХМАО Эдуард Исаков доставил в госпиталь ЛНР редкий комплект для оказания неотложной хирургической помощи. Комплект стержневой военно-полевой позволяет оказывать помощь одновременно 30 раненным бойцам.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков привез в зону проведения спецоперации оборудование, необходимое для качественного выполнения боевых задач. Политик рассказал в соцсетях, что бойцам были переданы прицел ночного видения, тепловизор, квадрокоптер и ноутбук. «Боец (в обращении к сенатору в соцсети „ВКонтакте“ — прим. URA.RU) изложил, что батальону, где он служит, для качественного выполнения боевых задач необходим квадрокоптер, тепловизор, прицел ночного видения, ноутбук. Сразу откликнулся фонд „Возрождение“ и волонтеры из Югорска. В кратчайшее время весь заказ был собран, наряду с оборудованием в него положили письма солдатам от югорских и ямальских детишек», — написал сенатор в своем telegram-канале. Исаков рассказал, что в расположении его угостили обедом. Бойцы обратились к нему с просьбами и обращениями, на которые он пообещал среагировать. Ранее сообщалось, что cенатор от ХМАО Эдуард Исаков доставил в госпиталь ЛНР редкий комплект для оказания неотложной хирургической помощи. Комплект стержневой военно-полевой позволяет оказывать помощь одновременно 30 раненным бойцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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