Сенатор от ХМАО доставил в ЛНР уникальный комплект для оказания неотложной хирургической помощи. Видео

Сенатор Исаков передал в госпиталь Артемовска комплект стержневой военно-полевой

22 июля 2023 в 03:28 Размер текста - 17 +

В соцсетях Исаков рассказал, что это оборудование было очень сложно найти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков передал в госпиталь ЛНР комплект стержневой военно-полевой. В социальных сетях политик поделился, что это медицинское оборудование было очень сложно найти. «Месяц назад, как только я узнал, что мой ученик получил боевую травму в Артемовске, приехал к нему в госпиталь в ЛНР. Ибрагим — зам.главного врача, обратился тогда с просьбой, чтобы я приобрел комплект стержневой военно-полевой. Приехав домой, в первую очередь занялся этим очень сложным вопросом. Не буду вдаваться в подробности, но комплект я сегодня передал», — рассказал сенатор в своем telegram-канале. Он добавил, что это оборудование позволяет оказывать помощь одновременно 30 раненным бойцам. Уточняется, что комплект применяется при оказании неотложной хирургической помощи. Его использование показано в том числе при повреждениях костей таза, верхних и нижних конечностей. Ранее сообщалось, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков помогает бойцу из Донецка получить паспорт. Документ военнослужащий не может получить из-за двух прошлых судимостей.

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков передал в госпиталь ЛНР комплект стержневой военно-полевой. В социальных сетях политик поделился, что это медицинское оборудование было очень сложно найти. «Месяц назад, как только я узнал, что мой ученик получил боевую травму в Артемовске, приехал к нему в госпиталь в ЛНР. Ибрагим — зам.главного врача, обратился тогда с просьбой, чтобы я приобрел комплект стержневой военно-полевой. Приехав домой, в первую очередь занялся этим очень сложным вопросом. Не буду вдаваться в подробности, но комплект я сегодня передал», — рассказал сенатор в своем telegram-канале. Он добавил, что это оборудование позволяет оказывать помощь одновременно 30 раненным бойцам. Уточняется, что комплект применяется при оказании неотложной хирургической помощи. Его использование показано в том числе при повреждениях костей таза, верхних и нижних конечностей. Ранее сообщалось, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков помогает бойцу из Донецка получить паспорт. Документ военнослужащий не может получить из-за двух прошлых судимостей.