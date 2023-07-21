21 июля 2023
20 июля 2023

Сенатор от ХМАО доставил в ЛНР уникальный комплект для оказания неотложной хирургической помощи. Видео

Сенатор Исаков передал в госпиталь Артемовска комплект стержневой военно-полевой
© Служба новостей «URA.RU»
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Международные соревнования на Кубок Губернатора ХМАО-Югры по гребле на обласах. Нефтеюганск, исаков эдуард
В соцсетях Исаков рассказал, что это оборудование было очень сложно найти Фото:

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков передал в госпиталь ЛНР комплект стержневой военно-полевой. В социальных сетях политик поделился, что это медицинское оборудование было очень сложно найти.

«Месяц назад, как только я узнал, что мой ученик получил боевую травму в Артемовске, приехал к нему в госпиталь в ЛНР. Ибрагим — зам.главного врача, обратился тогда с просьбой, чтобы я приобрел комплект стержневой военно-полевой. Приехав домой, в первую очередь занялся этим очень сложным вопросом. Не буду вдаваться в подробности, но комплект я сегодня передал», — рассказал сенатор в своем telegram-канале. Он добавил, что это оборудование позволяет оказывать помощь одновременно 30 раненным бойцам.

Уточняется, что комплект применяется при оказании неотложной хирургической помощи. Его использование показано в том числе при повреждениях костей таза, верхних и нижних конечностей.

Ранее сообщалось, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков помогает бойцу из Донецка получить паспорт. Документ военнослужащий не может получить из-за двух прошлых судимостей.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков передал в госпиталь ЛНР комплект стержневой военно-полевой. В социальных сетях политик поделился, что это медицинское оборудование было очень сложно найти. «Месяц назад, как только я узнал, что мой ученик получил боевую травму в Артемовске, приехал к нему в госпиталь в ЛНР. Ибрагим — зам.главного врача, обратился тогда с просьбой, чтобы я приобрел комплект стержневой военно-полевой. Приехав домой, в первую очередь занялся этим очень сложным вопросом. Не буду вдаваться в подробности, но комплект я сегодня передал», — рассказал сенатор в своем telegram-канале. Он добавил, что это оборудование позволяет оказывать помощь одновременно 30 раненным бойцам. Уточняется, что комплект применяется при оказании неотложной хирургической помощи. Его использование показано в том числе при повреждениях костей таза, верхних и нижних конечностей. Ранее сообщалось, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков помогает бойцу из Донецка получить паспорт. Документ военнослужащий не может получить из-за двух прошлых судимостей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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