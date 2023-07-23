В Госдуме хотят запретить ездить на самокатах без номеров

Депутат Сипягин призвал запретить движение на электросамокатах без номерных знаков

23 июля 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

В ЛДПР готовят законопроект, в котором введут номерные знаки для самокатов Фото: Размик Закарян © URA.RU В ЛДПР готовят законодательные изменения использования самокатов, в том числе введение для них номерных знаков. Об этом рассказал депутат Госдумы от партии Владимир Сипягин. «Прежде всего нужно полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуального передвижения на автономной тяге», — сообщил Сипягин РИА Новости. Он добавил, что изменения коснутся средств, способных двигаться быстрее пяти километров в час, таких как самокаты, моноколеса и другие электрогаджеты. По его словам, в ЛДПР готовят законопроект для внесения изменений в КоАП. Ранее в Госдуме призвали запретить детям ездить на электросамокатах. Член Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предложил запретить управление самокатами лицам младше 16 лет.

В ЛДПР готовят законодательные изменения использования самокатов, в том числе введение для них номерных знаков. Об этом рассказал депутат Госдумы от партии Владимир Сипягин. «Прежде всего нужно полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуального передвижения на автономной тяге», — сообщил Сипягин РИА Новости. Он добавил, что изменения коснутся средств, способных двигаться быстрее пяти километров в час, таких как самокаты, моноколеса и другие электрогаджеты. По его словам, в ЛДПР готовят законопроект для внесения изменений в КоАП. Ранее в Госдуме призвали запретить детям ездить на электросамокатах. Член Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предложил запретить управление самокатами лицам младше 16 лет.