04 июля 2023

В Госдуме призвали запретить детям ездить на электросамокатах

Депутат ГД Якубовский предложил запретить лицам младше 16 лет управлять электросамокатами
© Служба новостей «URA.RU»
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Миллер и самокаты. Тюмень, дпс, самокат
Водителей электросамокатов могут начать штрафовать Фото:

Член комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Александр Якубовский выступил с предложением о запрете управления электросамокатами лицам младше 16 лет. Он отметил, что пользователям самокатов необходимы минимальные знания правил дорожного движения.

«Необходимо запретить лицам младше 16 лет и не обладающим знаниями ПДД управлять прокатными электросамокатами. Что касается размеров штрафа, было бы логичным сделать их по аналогии с автомобилями, когда штраф кратно увеличивается в зависимости от того, на сколько была превышена скорость», — заявил Якубовский в интервью РИА Новости.

Ранее URA.RU сообщало о проработке Минтрансом проекта введения штрафов для пользователей электросамокатов. Изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

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Член комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Александр Якубовский выступил с предложением о запрете управления электросамокатами лицам младше 16 лет. Он отметил, что пользователям самокатов необходимы минимальные знания правил дорожного движения. «Необходимо запретить лицам младше 16 лет и не обладающим знаниями ПДД управлять прокатными электросамокатами. Что касается размеров штрафа, было бы логичным сделать их по аналогии с автомобилями, когда штраф кратно увеличивается в зависимости от того, на сколько была превышена скорость», — заявил Якубовский в интервью РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало о проработке Минтрансом проекта введения штрафов для пользователей электросамокатов. Изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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