В Госдуме призвали запретить детям ездить на электросамокатах

Член комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Александр Якубовский выступил с предложением о запрете управления электросамокатами лицам младше 16 лет. Он отметил, что пользователям самокатов необходимы минимальные знания правил дорожного движения.
«Необходимо запретить лицам младше 16 лет и не обладающим знаниями ПДД управлять прокатными электросамокатами. Что касается размеров штрафа, было бы логичным сделать их по аналогии с автомобилями, когда штраф кратно увеличивается в зависимости от того, на сколько была превышена скорость», — заявил Якубовский в интервью РИА Новости.
Ранее URA.RU сообщало о проработке Минтрансом проекта введения штрафов для пользователей электросамокатов. Изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
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