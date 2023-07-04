В Госдуме призвали запретить детям ездить на электросамокатах Депутат ГД Якубовский предложил запретить лицам младше 16 лет управлять электросамокатами 05 июля 2023 в 01:15 Размер текста - 17 + Водителей электросамокатов могут начать штрафовать Фото: Денис Моргунов © URA.RU Член комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Александр Якубовский выступил с предложением о запрете управления электросамокатами лицам младше 16 лет. Он отметил, что пользователям самокатов необходимы минимальные знания правил дорожного движения. «Необходимо запретить лицам младше 16 лет и не обладающим знаниями ПДД управлять прокатными электросамокатами. Что касается размеров штрафа, было бы логичным сделать их по аналогии с автомобилями, когда штраф кратно увеличивается в зависимости от того, на сколько была превышена скорость», — заявил Якубовский в интервью РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало о проработке Минтрансом проекта введения штрафов для пользователей электросамокатов. Изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Член комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Александр Якубовский выступил с предложением о запрете управления электросамокатами лицам младше 16 лет. Он отметил, что пользователям самокатов необходимы минимальные знания правил дорожного движения. «Необходимо запретить лицам младше 16 лет и не обладающим знаниями ПДД управлять прокатными электросамокатами. Что касается размеров штрафа, было бы логичным сделать их по аналогии с автомобилями, когда штраф кратно увеличивается в зависимости от того, на сколько была превышена скорость», — заявил Якубовский в интервью РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало о проработке Минтрансом проекта введения штрафов для пользователей электросамокатов. Изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям