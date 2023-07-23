Минобороны РФ: главный храм Одессы разрушила украинская ракета

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Ракета упала из-за безграмотных действий операторов ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спасо-Преображенский собор в Одессе был поврежден из-за падения украинской зенитной ракеты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Причиной разрушения храма в Одессе стало падение украинской зенитной ракеты», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что ракета упала из-за безграмотных действий операторов ПВО.

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Спасо-Преображенский собор в Одессе был поврежден из-за падения украинской зенитной ракеты. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Причиной разрушения храма в Одессе стало падение украинской зенитной ракеты», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что ракета упала из-за безграмотных действий операторов ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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