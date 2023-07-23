Минобороны РФ: главный храм Одессы разрушила украинская ракета

Ракета упала из-за безграмотных действий операторов ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Спасо-Преображенский собор в Одессе был поврежден из-за падения украинской зенитной ракеты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Причиной разрушения храма в Одессе стало падение украинской зенитной ракеты», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что ракета упала из-за безграмотных действий операторов ПВО.
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