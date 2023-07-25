Подозреваемый в зверском убийстве 16-летней школьницы задержан

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Убийство было совершено в Красноярском крае Фото:

Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушки в Красноярском крае. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержали подозреваемого в совершении убийства 16—летней девушки», — передает слова Волк telegram-канал «МВД медиа». Убийство произошло в Красноярском крае.

В Красноярском крае было найдено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Ее тело обнаружено в лесополосе недалеко от трассы Р-257 «Енисей». Погибшей перерезали горло, она была почти без одежды. Сейчас проводится расследование данного случая.

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Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушки в Красноярском крае. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Задержали подозреваемого в совершении убийства 16—летней девушки», — передает слова Волк telegram-канал «МВД медиа». Убийство произошло в Красноярском крае. В Красноярском крае было найдено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Ее тело обнаружено в лесополосе недалеко от трассы Р-257 «Енисей». Погибшей перерезали горло, она была почти без одежды. Сейчас проводится расследование данного случая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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