Подозреваемый в зверском убийстве 16-летней школьницы задержан

25 июля 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Убийство было совершено в Красноярском крае Фото: Владимир Андреев © URA.RU Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушки в Красноярском крае. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Задержали подозреваемого в совершении убийства 16—летней девушки», — передает слова Волк telegram-канал «МВД медиа». Убийство произошло в Красноярском крае. В Красноярском крае было найдено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Ее тело обнаружено в лесополосе недалеко от трассы Р-257 «Енисей». Погибшей перерезали горло, она была почти без одежды. Сейчас проводится расследование данного случая.

Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушки в Красноярском крае. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Задержали подозреваемого в совершении убийства 16—летней девушки», — передает слова Волк telegram-канал «МВД медиа». Убийство произошло в Красноярском крае. В Красноярском крае было найдено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Ее тело обнаружено в лесополосе недалеко от трассы Р-257 «Енисей». Погибшей перерезали горло, она была почти без одежды. Сейчас проводится расследование данного случая.