Подозреваемый в зверском убийстве 16-летней школьницы задержан

Убийство было совершено в Красноярском крае
Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушки в Красноярском крае. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Задержали подозреваемого в совершении убийства 16—летней девушки», — передает слова Волк telegram-канал «МВД медиа». Убийство произошло в Красноярском крае.
В Красноярском крае было найдено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Ее тело обнаружено в лесополосе недалеко от трассы Р-257 «Енисей». Погибшей перерезали горло, она была почти без одежды. Сейчас проводится расследование данного случая.
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