Пропавшую 16-летнюю девушку из Красноярского края нашли зверски убитой

24 июля 2023 в 21:47 Размер текста - 17 +

В Красноярском крае найдено тело пропавшей девушки Фото: URA.RU © URA.RU В Красноярском крае найдено тело 16-летней девушки с перерезанным горлом. Несовершеннолетняя пропала два дня назад. «Тело девушки с признаками насильственной смерти нашел волонтер в лесополосе 30 метрах от трассы Р-257 „Енисей“ [Красноярского края]», — сообщают «Известия». Авторы telegram-канала Baza уточняют, что погибшая была найдена с перерезанным горлом, а также почти без одежды. В настоящий момент проводится расследование.

В Красноярском крае найдено тело 16-летней девушки с перерезанным горлом. Несовершеннолетняя пропала два дня назад. «Тело девушки с признаками насильственной смерти нашел волонтер в лесополосе 30 метрах от трассы Р-257 „Енисей“ [Красноярского края]», — сообщают «Известия». Авторы telegram-канала Baza уточняют, что погибшая была найдена с перерезанным горлом, а также почти без одежды. В настоящий момент проводится расследование.