Пропавшую 16-летнюю девушку из Красноярского края нашли зверски убитой

В Красноярском крае найдено тело пропавшей девушки
В Красноярском крае найдено тело 16-летней девушки с перерезанным горлом. Несовершеннолетняя пропала два дня назад.
«Тело девушки с признаками насильственной смерти нашел волонтер в лесополосе 30 метрах от трассы Р-257 „Енисей“ [Красноярского края]», — сообщают «Известия». Авторы telegram-канала Baza уточняют, что погибшая была найдена с перерезанным горлом, а также почти без одежды. В настоящий момент проводится расследование.
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