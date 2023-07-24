Пропавшую 16-летнюю девушку из Красноярского края нашли зверски убитой

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Происшествие на удице Техническая и в пос. Семь Ключей. Екатеринбург, труп, происшествие, тело
В Красноярском крае найдено тело пропавшей девушки Фото:

В Красноярском крае найдено тело 16-летней девушки с перерезанным горлом. Несовершеннолетняя пропала два дня назад.

«Тело девушки с признаками насильственной смерти нашел волонтер в лесополосе 30 метрах от трассы Р-257 „Енисей“ [Красноярского края]», — сообщают «Известия». Авторы telegram-канала Baza уточняют, что погибшая была найдена с перерезанным горлом, а также почти без одежды. В настоящий момент проводится расследование.

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В Красноярском крае найдено тело 16-летней девушки с перерезанным горлом. Несовершеннолетняя пропала два дня назад. «Тело девушки с признаками насильственной смерти нашел волонтер в лесополосе 30 метрах от трассы Р-257 „Енисей“ [Красноярского края]», — сообщают «Известия». Авторы telegram-канала Baza уточняют, что погибшая была найдена с перерезанным горлом, а также почти без одежды. В настоящий момент проводится расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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