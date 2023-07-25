Госдума гарантировала участникам СВО сохранение предыдущего места работы

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, автомат, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание, сбойка
Для участников спецоперации расширяется список льгот Фото:
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Согласно новым правкам в закон мобилизованные, добровольцы, граждане, кто принимает участие в спецоперации — не будут уволены с предыдущего места работы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, комментируя правки, которые предлагается внести в Трудовой кодекс.

«Вторая (правка — прим. URA.RU) как раз касается так называемой трудовой паузы для тех, кто участвует в СВО, чтобы у них была гарантия при возвращении продолжить работать и завершить не отработанную часть контракта», — рассказал Ярослав Нилов во время прямой трансляции на сайте Госдумы. На заседании депутаты предложили внести такие изменения в трудовой кодекс. Отмечается, что в период приостановления действия трудового договора работодатель вправе выплачивать работнику деньги.

Ранее правительство России положительно отреагировала на выплату льгот работодателям, чьи сотрудники участвую в спецоперации. Такой механизм будет работать для малого и среднего предпринимательства. Помимо этого в России действует целый ряд льгот для военных, которые работают в зоне СВО.

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Согласно новым правкам в закон мобилизованные, добровольцы, граждане, кто принимает участие в спецоперации — не будут уволены с предыдущего места работы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, комментируя правки, которые предлагается внести в Трудовой кодекс. «Вторая (правка — прим. URA.RU) как раз касается так называемой трудовой паузы для тех, кто участвует в СВО, чтобы у них была гарантия при возвращении продолжить работать и завершить не отработанную часть контракта», — рассказал Ярослав Нилов во время прямой трансляции на сайте Госдумы. На заседании депутаты предложили внести такие изменения в трудовой кодекс. Отмечается, что в период приостановления действия трудового договора работодатель вправе выплачивать работнику деньги. Ранее правительство России положительно отреагировала на выплату льгот работодателям, чьи сотрудники участвую в спецоперации. Такой механизм будет работать для малого и среднего предпринимательства. Помимо этого в России действует целый ряд льгот для военных, которые работают в зоне СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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