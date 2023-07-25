Госдума гарантировала участникам СВО сохранение предыдущего места работы

25 июля 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Для участников спецоперации расширяется список льгот Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Согласно новым правкам в закон мобилизованные, добровольцы, граждане, кто принимает участие в спецоперации — не будут уволены с предыдущего места работы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, комментируя правки, которые предлагается внести в Трудовой кодекс. «Вторая (правка — прим. URA.RU) как раз касается так называемой трудовой паузы для тех, кто участвует в СВО, чтобы у них была гарантия при возвращении продолжить работать и завершить не отработанную часть контракта», — рассказал Ярослав Нилов во время прямой трансляции на сайте Госдумы. На заседании депутаты предложили внести такие изменения в трудовой кодекс. Отмечается, что в период приостановления действия трудового договора работодатель вправе выплачивать работнику деньги. Ранее правительство России положительно отреагировала на выплату льгот работодателям, чьи сотрудники участвую в спецоперации. Такой механизм будет работать для малого и среднего предпринимательства. Помимо этого в России действует целый ряд льгот для военных, которые работают в зоне СВО.

Согласно новым правкам в закон мобилизованные, добровольцы, граждане, кто принимает участие в спецоперации — не будут уволены с предыдущего места работы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, комментируя правки, которые предлагается внести в Трудовой кодекс. «Вторая (правка — прим. URA.RU) как раз касается так называемой трудовой паузы для тех, кто участвует в СВО, чтобы у них была гарантия при возвращении продолжить работать и завершить не отработанную часть контракта», — рассказал Ярослав Нилов во время прямой трансляции на сайте Госдумы. На заседании депутаты предложили внести такие изменения в трудовой кодекс. Отмечается, что в период приостановления действия трудового договора работодатель вправе выплачивать работнику деньги. Ранее правительство России положительно отреагировала на выплату льгот работодателям, чьи сотрудники участвую в спецоперации. Такой механизм будет работать для малого и среднего предпринимательства. Помимо этого в России действует целый ряд льгот для военных, которые работают в зоне СВО.