Работодатели получат льготы за найм участников СВО

Участников СВО включат в категорию социально уязвимых людей Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Правительство РФ выразило положительное мнение о законопроекте, который предлагает предоставление государственной поддержки компаниям субъектов малого и среднего предпринимательства, нанимающим участников специальной военной операции на Украине. Автором законопроекта является глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов.

«Правительство поддержало законопроект, который предлагает господдержку компаниям малого и среднего предпринимательства, нанимающим участников специальной военной операции на Украине», — сообщает РБК. Там добавили, что в настоящее время такую поддержку могут получать компании, нанимающие людей из социально уязвимых категорий, таких как инвалиды, пенсионеры, выпускники детских домов до 23 лет, беженцы, малоимущие, бездомные и другие.

Кутепов предлагает включить в категорию социально уязвимых людей, проходивших военную службу на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года. Кроме того, сенатор считает необходимым включить в эту категорию сотрудников ФСБ, выполнявших задачи на российской границе и приграничных территориях с 24 февраля 2022 года, бойцов добровольческих формирований, а также людей, направленных на Украину, ДНР и ЛНР для работы в ходе специальной военной операции и отработавших установленный срок или отозванных досрочно по уважительным причинам.

Ранее стало известно, что губернатор Тюменской области Александр Моор и правительство региона предлагают предоставить бесплатные земельные участки участникам СВО с высокими наградами. Также в России разработан проект о выплатах в размере 100 000 рублей родителям детей, пострадавшим в ходе СВО, передает А42.