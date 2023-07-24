В Радужном появился новый вице-мэр, курирующий внутреннюю политику. Фото

В Радужном отвечать за внутреннюю политику и выборы будет вице-мэр Алексей Глухов

25 июля 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Новый вице-мэр Радужного Алексей Глухов вступил в должность 24 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Радужном (ХМАО) должность вице-мэра по внутренней политике получил политтехнолог Алексей Глухов. Об этом URA.RU сообщила глава муниципалитета Наталья Гулина. «С 24 июля в администрации Радужного работает новый заместитель главы города Алексей Глухов, куратор вопросов внутренней политики. Раньше в мэрии никогда не было заместителя по внутриполу. Я очень довольна, потому что весь этот блок заместителям было достаточно сложно тянуть. Надеюсь на успешное длительное сотрудничество», — поделилась глава города. Глухов усилил команду мэрии Радужного в преддверии президентских выборов 2024 года. По образованию экономист, он работал в сфере политического менеджмента и социальных коммуникаций более чем в десяти регионах России, а также за рубежом. Чиновник в разговоре с корреспондентом агентства отметил, что нацелен на долговременную и плодотворную работу. «Я бы не сказал, что президентские выборы — это основная задача. Кроме этого, есть много разных интересных кейсов, с которыми мне предстоит работать в Радужном. Это и молодежная политика, и работа с общественными организациями, национально-культурным сообществом. В силу специфики муниципалитета, а в Радужном достаточное количество приезжих из разных диаспор, предстоит уделить внимание и этому направлению. У меня уже есть опыт работы в ХМАО, думаю, он пригодится», — прокомментировал новый вице-мэр. Алексей Глухов назначен вице-мэром Радужного Фото: пресс-служба администрации Радужного Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Радужном (ХМАО) должность вице-мэра по внутренней политике получил политтехнолог Алексей Глухов. Об этом URA.RU сообщила глава муниципалитета Наталья Гулина. «С 24 июля в администрации Радужного работает новый заместитель главы города Алексей Глухов, куратор вопросов внутренней политики. Раньше в мэрии никогда не было заместителя по внутриполу. Я очень довольна, потому что весь этот блок заместителям было достаточно сложно тянуть. Надеюсь на успешное длительное сотрудничество», — поделилась глава города. Глухов усилил команду мэрии Радужного в преддверии президентских выборов 2024 года. По образованию экономист, он работал в сфере политического менеджмента и социальных коммуникаций более чем в десяти регионах России, а также за рубежом. Чиновник в разговоре с корреспондентом агентства отметил, что нацелен на долговременную и плодотворную работу. «Я бы не сказал, что президентские выборы — это основная задача. Кроме этого, есть много разных интересных кейсов, с которыми мне предстоит работать в Радужном. Это и молодежная политика, и работа с общественными организациями, национально-культурным сообществом. В силу специфики муниципалитета, а в Радужном достаточное количество приезжих из разных диаспор, предстоит уделить внимание и этому направлению. У меня уже есть опыт работы в ХМАО, думаю, он пригодится», — прокомментировал новый вице-мэр.