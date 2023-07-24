В центре Екатеринбурга появится новая улица, но пока она упирается в завод

В Екатеринбурге появится новая улица — от Мамина-Сибиряка до Свердлова. При ее строительстве городские власти изымут несколько участков и снесут мешающие боксы. Об этом говорится в постановлении мэра Алексея Орлова, опубликованном на сайте администрации.
Из документа следует, что условное название улицы — «Новая 1». Под изъятие попадают участки по адресам: Мамина-Сибиряка 32, 36, 36а, 36в и 36г. Собственники получат уведомления в течение десяти дней. В случае отказа освобождать земли мэрия пойдет в суд (стандартная процедура).
Из прикрепленных к постановлению Орлова приложений следует, что новая улица пока упирается в производственные мощности хлебокомбината «СМАК» на ул. Якова Свердлова, 8. В прошлом году Орлов рассказывал, что завод переедет на окраину города в течение восьми-десяти лет.
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