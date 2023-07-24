24 июля 2023

В центре Екатеринбурга появится новая улица, но пока она упирается в завод

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на хлебозаводе СМАК. Необр
Завод СМАК переедет на окраину города к 2032 году Фото:

В Екатеринбурге появится новая улица — от Мамина-Сибиряка до Свердлова. При ее строительстве городские власти изымут несколько участков и снесут мешающие боксы. Об этом говорится в постановлении мэра Алексея Орлова, опубликованном на сайте администрации.

Из документа следует, что условное название улицы — «Новая 1». Под изъятие попадают участки по адресам: Мамина-Сибиряка 32, 36, 36а, 36в и 36г. Собственники получат уведомления в течение десяти дней. В случае отказа освобождать земли мэрия пойдет в суд (стандартная процедура).

Из прикрепленных к постановлению Орлова приложений следует, что новая улица пока упирается в производственные мощности хлебокомбината «СМАК» на ул. Якова Свердлова, 8. В прошлом году Орлов рассказывал, что завод переедет на окраину города в течение восьми-десяти лет.

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В Екатеринбурге появится новая улица — от Мамина-Сибиряка до Свердлова. При ее строительстве городские власти изымут несколько участков и снесут мешающие боксы. Об этом говорится в постановлении мэра Алексея Орлова, опубликованном на сайте администрации. Из документа следует, что условное название улицы — «Новая 1». Под изъятие попадают участки по адресам: Мамина-Сибиряка 32, 36, 36а, 36в и 36г. Собственники получат уведомления в течение десяти дней. В случае отказа освобождать земли мэрия пойдет в суд (стандартная процедура). Из прикрепленных к постановлению Орлова приложений следует, что новая улица пока упирается в производственные мощности хлебокомбината «СМАК» на ул. Якова Свердлова, 8. В прошлом году Орлов рассказывал, что завод переедет на окраину города в течение восьми-десяти лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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