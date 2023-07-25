N-TV: резервист ВСУ случайно уничтожил половину своего взвода

26 июля 2023 в 03:08 Размер текста - 17 +

Большое количество солдат ВСУ гибнет на минных полях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Один из командиров ВСУ из-за собственной неопытности уничтожил половину своего взвода, отправив бойцов на минное поле. Об этом рассказал представитель Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер. «Проблема для Украины заключается в том, что она все больше зависит от резервистов. Многих солдат, прошедших шестимесячную подготовку в НАТО, уже нет в живых. Недавно я разговаривал с украинским товарищем: в соседней части командиром взяли 47-летнего запасника. По неопытности он приказал взводу своих солдат выйти на минные поля, из них вернулась только половина», — сообщил Райснер в интервью немецкому телеканалу N-TV . По словам военного, такая ошибка плохо отразилась на моральном состоянии солдат ВСУ. «Боевой дух войск был сильно подорван», — добавил Райснер. Ранее URA.RU приводило слова начальника Главного штаба ВС Франции генерала Тьерри Буркхарда. По его мнению, украинские военные несут огромные потери в ходе так называемого контрнаступления.

Один из командиров ВСУ из-за собственной неопытности уничтожил половину своего взвода, отправив бойцов на минное поле. Об этом рассказал представитель Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер. «Проблема для Украины заключается в том, что она все больше зависит от резервистов. Многих солдат, прошедших шестимесячную подготовку в НАТО, уже нет в живых. Недавно я разговаривал с украинским товарищем: в соседней части командиром взяли 47-летнего запасника. По неопытности он приказал взводу своих солдат выйти на минные поля, из них вернулась только половина», — сообщил Райснер в интервью немецкому телеканалу N-TV. По словам военного, такая ошибка плохо отразилась на моральном состоянии солдат ВСУ. «Боевой дух войск был сильно подорван», — добавил Райснер. Ранее URA.RU приводило слова начальника Главного штаба ВС Франции генерала Тьерри Буркхарда. По его мнению, украинские военные несут огромные потери в ходе так называемого контрнаступления.