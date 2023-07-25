N-TV: резервист ВСУ случайно уничтожил половину своего взвода

Один из командиров ВСУ из-за собственной неопытности уничтожил половину своего взвода, отправив бойцов на минное поле. Об этом рассказал представитель Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.
«Проблема для Украины заключается в том, что она все больше зависит от резервистов. Многих солдат, прошедших шестимесячную подготовку в НАТО, уже нет в живых. Недавно я разговаривал с украинским товарищем: в соседней части командиром взяли 47-летнего запасника. По неопытности он приказал взводу своих солдат выйти на минные поля, из них вернулась только половина», — сообщил Райснер в интервью немецкому телеканалу
По словам военного, такая ошибка плохо отразилась на моральном состоянии солдат ВСУ. «Боевой дух войск был сильно подорван», — добавил Райснер.
Ранее URA.RU приводило слова начальника Главного штаба ВС Франции генерала Тьерри Буркхарда. По его мнению, украинские военные несут огромные потери в ходе так называемого контрнаступления.
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