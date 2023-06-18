18 июня 2023

Французского генерала ужаснули потери ВСУ

Французский генерал Буркхард: в боях на Украине гибнут десятки солдат ВСУ каждые полчаса
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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Украина перешла в обещанное контрнаступление в начале июня Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бои в зоне спецоперации отличаются от войны в Афганистане: каждые полчаса на Украине гибнут десятки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции, генерал Тьерри Буркхард.

«Боевые действия высокой интенсивности ведутся в совершенно другом масштабе. Вероятно, я недооценил это. В течение двух десятилетий борьбы с повстанцами в Афганистане и Сахеле гибель десяти солдат была национальной трагедией», — заявил Тьерри Буркхард, его слова приводит британский журнал The Economist. Генерал отметил, что в боях на Украине гибнут десятки людей каждые полчаса последние пару недель. В журнале подчеркнули, что французский генерал рассказал об этом, стоя напротив портрета главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного у себя в офисе.

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступление. Однако они не смогли добиться успехов. Дело в том, что армия России создала дополнительные линии обороны на многих участках фронта. Они также появились на запорожском направлении, куда направлен основной удар ВСУ. По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, линия фронта на запорожском направлении растянулась на 150 километров. Его слова передает телеканал 360. К тому же Россия до сих пор имеет превосходство в воздухе.

Россия успешно отражает атаку украинских солдат. Так, 19 июня российские военные уничтожили украинскую бронетехнику и половину личного состава подразделений ВСУ на южнодонецком направлении.

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Бои в зоне спецоперации отличаются от войны в Афганистане: каждые полчаса на Украине гибнут десятки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции, генерал Тьерри Буркхард. «Боевые действия высокой интенсивности ведутся в совершенно другом масштабе. Вероятно, я недооценил это. В течение двух десятилетий борьбы с повстанцами в Афганистане и Сахеле гибель десяти солдат была национальной трагедией», — заявил Тьерри Буркхард, его слова приводит британский журнал The Economist. Генерал отметил, что в боях на Украине гибнут десятки людей каждые полчаса последние пару недель. В журнале подчеркнули, что французский генерал рассказал об этом, стоя напротив портрета главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного у себя в офисе. В начале июня ВСУ перешли в контрнаступление. Однако они не смогли добиться успехов. Дело в том, что армия России создала дополнительные линии обороны на многих участках фронта. Они также появились на запорожском направлении, куда направлен основной удар ВСУ. По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, линия фронта на запорожском направлении растянулась на 150 километров. Его слова передает телеканал 360. К тому же Россия до сих пор имеет превосходство в воздухе. Россия успешно отражает атаку украинских солдат. Так, 19 июня российские военные уничтожили украинскую бронетехнику и половину личного состава подразделений ВСУ на южнодонецком направлении.
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