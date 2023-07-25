В Тюменской области взлетел спрос на новые китайские автомобили

26 июля 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Машины Chery стали самыми востребованными у тюменцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области за год на 237,5% вырос спрос на новые китайские автомобили. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Авто», аналитики которой сравнили данные за январь—июнь с аналогичным периодом прошлого года. «По данным платформы, покупательский интерес к авто с пробегом китайских производителей в Тюменской области вырос на 32,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на новые авто из Поднебесной год к году увеличился на 237,5%», — говорится в исследовании. По данным платформы, средняя цена новых китайских автомобилей в регионе составила 3 040 000 рублей. Авто с пробегом китайских брендов — 670 000 рублей. Аналитики также выяснили, что самой востребованной моделью из Китая на рынке новых автомобилей в Тюменской области по итогам первого полугодия 2023 года стала Chery Tiggo 4 Pro. В топ-5 вошли: Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Coolray, Chery Tiggo 8 Pro и Chery Tiggo 8 Pro Max.

В Тюменской области за год на 237,5% вырос спрос на новые китайские автомобили. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Авто», аналитики которой сравнили данные за январь—июнь с аналогичным периодом прошлого года. «По данным платформы, покупательский интерес к авто с пробегом китайских производителей в Тюменской области вырос на 32,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на новые авто из Поднебесной год к году увеличился на 237,5%», — говорится в исследовании. По данным платформы, средняя цена новых китайских автомобилей в регионе составила 3 040 000 рублей. Авто с пробегом китайских брендов — 670 000 рублей. Аналитики также выяснили, что самой востребованной моделью из Китая на рынке новых автомобилей в Тюменской области по итогам первого полугодия 2023 года стала Chery Tiggo 4 Pro. В топ-5 вошли: Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Coolray, Chery Tiggo 8 Pro и Chery Tiggo 8 Pro Max.