25 июля 2023

В Тюменской области взлетел спрос на новые китайские автомобили

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон EXEED. Екатеринбург, китайский автомобиль, автосалон chery, кроссовер
Машины Chery стали самыми востребованными у тюменцев Фото:

В Тюменской области за год на 237,5% вырос спрос на новые китайские автомобили. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Авто», аналитики которой сравнили данные за январь—июнь с аналогичным периодом прошлого года.

«По данным платформы, покупательский интерес к авто с пробегом китайских производителей в Тюменской области вырос на 32,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на новые авто из Поднебесной год к году увеличился на 237,5%», — говорится в исследовании.

По данным платформы, средняя цена новых китайских автомобилей в регионе составила 3 040 000 рублей. Авто с пробегом китайских брендов — 670 000 рублей.

Аналитики также выяснили, что самой востребованной моделью из Китая на рынке новых автомобилей в Тюменской области по итогам первого полугодия 2023 года стала Chery Tiggo 4 Pro. В топ-5 вошли: Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Coolray, Chery Tiggo 8 Pro и Chery Tiggo 8 Pro Max.

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В Тюменской области за год на 237,5% вырос спрос на новые китайские автомобили. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Авто», аналитики которой сравнили данные за январь—июнь с аналогичным периодом прошлого года. «По данным платформы, покупательский интерес к авто с пробегом китайских производителей в Тюменской области вырос на 32,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на новые авто из Поднебесной год к году увеличился на 237,5%», — говорится в исследовании. По данным платформы, средняя цена новых китайских автомобилей в регионе составила 3 040 000 рублей. Авто с пробегом китайских брендов — 670 000 рублей. Аналитики также выяснили, что самой востребованной моделью из Китая на рынке новых автомобилей в Тюменской области по итогам первого полугодия 2023 года стала Chery Tiggo 4 Pro. В топ-5 вошли: Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Coolray, Chery Tiggo 8 Pro и Chery Tiggo 8 Pro Max.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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