25 июля 2023

На пермском фестивале документального кино покажут ленту о жизни порноактеров

В Перми объявили шорт-лист международного фестиваля документального кино «Флаэртиана-2023»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом, где жил Макс Фадеев. г. Курган, рисунок на асфальте, хлопушка для кино
Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» пройдет в сентябре Фото:

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана», проходящий в Перми, сообщил об участниках конкурсной программы. В нее вошли 13 лент из Китая, Ирана, Румынии, Италии, Австрии, Финляндии, США, ЮАР и России. Одна из картин рассказывает о жизни порноактеров, сообщили в министерстве культуры Прикамья.

«Нетривиальная история любви — фильм „Артем и Ева“, где Евгений Милых наблюдал за жизнью и карьерой актеров в индустрии порно, который критики уже назвали „портретом поколения“», — говорится на сайте минкульта. Отмечается, что идея фильма была презентована несколько лет назад на питчинге «Флартиана Форум».

«Флаэртиана-2023» пройдет в Перми с 15 по 21 сентября. Фильмы конкурсной программы расскажут о людях, который отстаивают права женщин, попадают в любовные передряги, строят дома, лечат и спасают людей. Победитель получит «Золотого Нанука» и денежную премию.

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Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана», проходящий в Перми, сообщил об участниках конкурсной программы. В нее вошли 13 лент из Китая, Ирана, Румынии, Италии, Австрии, Финляндии, США, ЮАР и России. Одна из картин рассказывает о жизни порноактеров, сообщили в министерстве культуры Прикамья. «Нетривиальная история любви — фильм „Артем и Ева“, где Евгений Милых наблюдал за жизнью и карьерой актеров в индустрии порно, который критики уже назвали „портретом поколения“», — говорится на сайте минкульта. Отмечается, что идея фильма была презентована несколько лет назад на питчинге «Флартиана Форум». «Флаэртиана-2023» пройдет в Перми с 15 по 21 сентября. Фильмы конкурсной программы расскажут о людях, который отстаивают права женщин, попадают в любовные передряги, строят дома, лечат и спасают людей. Победитель получит «Золотого Нанука» и денежную премию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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