Диверсанта, взорвавшего ЖД-пути в Брянской области, лишили свободы на 22 года

Сергей Белавин заплатит штраф за подрыв ЖД-путей в Брянской области
Диверсант Сергей Белавин, взорвавший железнодорожные пути в Брянской области летом 2022 года, отправится под стражу. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 22 года в колонии строгого режима.
«Суд постановил приговорить Белавина к 22 годам колонии строгого режима», — передает решение суда ТАСС. Кроме того, диверсант должен будет выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Известно, что прокуратура запрашивала наказание в виде 23 лет колонии.
В июле 2022 года Белавин подорвал ЖД-пути в Унечском районе Брянской области. Взрывное устройство сработало на перегоне Робчик — Песчанка перед грузовым поездом.
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