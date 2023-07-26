Диверсанта, взорвавшего ЖД-пути в Брянской области, лишили свободы на 22 года

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Сергей Белавин заплатит штраф за подрыв ЖД-путей в Брянской области Фото:

Диверсант Сергей Белавин, взорвавший железнодорожные пути в Брянской области летом 2022 года, отправится под стражу. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 22 года в колонии строгого режима.

«Суд постановил приговорить Белавина к 22 годам колонии строгого режима», — передает решение суда ТАСС. Кроме того, диверсант должен будет выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Известно, что прокуратура запрашивала наказание в виде 23 лет колонии.

В июле 2022 года Белавин подорвал ЖД-пути в Унечском районе Брянской области. Взрывное устройство сработало на перегоне Робчик — Песчанка перед грузовым поездом.

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Диверсант Сергей Белавин, взорвавший железнодорожные пути в Брянской области летом 2022 года, отправится под стражу. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 22 года в колонии строгого режима. «Суд постановил приговорить Белавина к 22 годам колонии строгого режима», — передает решение суда ТАСС. Кроме того, диверсант должен будет выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Известно, что прокуратура запрашивала наказание в виде 23 лет колонии. В июле 2022 года Белавин подорвал ЖД-пути в Унечском районе Брянской области. Взрывное устройство сработало на перегоне Робчик — Песчанка перед грузовым поездом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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