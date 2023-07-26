Чем известен глава Group-IB Сачков и за что его посадили

Основателя компании Group-IB Илью Сачкова арестовали в 2021 году по подозрению в государственной измене. 26 июля этого года суд приговорил его к 14 годам заключения. URA.RU приводит информацию о том, что известно об инциденте.
Что такое Group-IB
Компания Group-IB начала свою работу в 2003 году. Она занимается борьбой с онлайн-мошенничеством и ищет решения для предотвращения кибератак. В 2018 году Group-IB заявляла, что собирается перенести штаб-квартиру в Сингапур.
Обыски в компании
В сентябре 2021 года в Group-IB подтвердили, что утром в их московской штаб-квартире прошли обыски. Их причины сотрудникам компании были неизвестны. Топ-менеджмент и юридические службы сообщали, что работают над прояснением ситуации.
Арест Сачкова
- Основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали по подозрению в госизмене 29 сентября 2021 года на 30 суток. До этого Сачков был задержан за стрельбу возле Кремля.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в курсе дела Сачкова. Представитель Кремля подчеркнул, что арест Сачкова связан исключительно с его госизменой.
- Сотрудники Group-IB заявили, что уверены в невиновности своего руководителя и его честной деловой репутации. В компании уточнили, что руководство фирмой возьмет на себя ее сооснователь Дмитрий Волков.
- Bloomberg со ссылкой на два своих источника сообщил, что задержанный Сачков хотел перевести деятельность своей фирмы за рубеж. Однако его усилия «по коммерциализации продукции за рубежом» показались подозрительными.
- Мама руководителя компании Group-IB Ильи Сачкова, задержанного по обвинению в госизмене, Людмила Сачкова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину. Она попросила его разобраться в деле и освободить сына.
- Следствие предъявило обвинение основателю компании Group-IB Илье Сачкову. Его обвинили в государственной измене.
- Мосгорсуд приговорил основателя Сачкова к 14 годам заключения по обвинению в государственной измене 26 июля 2023 года. Ему назначили ограничение свободы на один год после освобождения из колонии и штраф в 500 тысяч рублей. Адвокат Сачкова Сергей Афанасьев заявил, что защита будет обжаловать приговор, передает РИА Новости.
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