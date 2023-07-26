WSJ: Россия создала серьезную проблему для наступления ВСУ

26 июля 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Многие бойцы ВСУ подрываются на российских минах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поля, усеянные российскими минами, стали большой проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) при наступлении. Многие украинские военные теряют конечности, пытаясь пройти подобные заграждения, пишет The Wall Street Journal. «Плотные минные поля стали серьезной проблемой для атакующих войск, и саперы, проходящие через них, подвергаются наибольшему риску. Многие солдаты прибывают с искалеченными конечностями после того, как наступили на мины, и ампутации являются обычным явлением», — написали в статье. В материале уточнили, что минные поля, в купе со слабой подготовкой бойцов ВСУ, приводят к большим потерям. Также хирург 23-й бригады украинской армии заявил, что только в воскресенье к нему поступили четыре бойца с оторванными ногами. Кроме того, ему сказали, что около половины саперов их подразделения ранены или мертвы. Уже в первые дни наступления ВСУ столкнулись с большими потерями из-за российских минных полей. При этом украинские силы лишались также военной техники, передает Life . Позже в СМИ начали писать, что Киев вовсе уперся в российские минные укрепления в ходе своей операции, передает MK.RU . Недавно из-за неопытности одного из командиров ВСУ, на минах подорвалась половина украинского взвода.

Поля, усеянные российскими минами, стали большой проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) при наступлении. Многие украинские военные теряют конечности, пытаясь пройти подобные заграждения, пишет The Wall Street Journal. «Плотные минные поля стали серьезной проблемой для атакующих войск, и саперы, проходящие через них, подвергаются наибольшему риску. Многие солдаты прибывают с искалеченными конечностями после того, как наступили на мины, и ампутации являются обычным явлением», — написали в статье. В материале уточнили, что минные поля, в купе со слабой подготовкой бойцов ВСУ, приводят к большим потерям. Также хирург 23-й бригады украинской армии заявил, что только в воскресенье к нему поступили четыре бойца с оторванными ногами. Кроме того, ему сказали, что около половины саперов их подразделения ранены или мертвы. Уже в первые дни наступления ВСУ столкнулись с большими потерями из-за российских минных полей. При этом украинские силы лишались также военной техники, передает Life. Позже в СМИ начали писать, что Киев вовсе уперся в российские минные укрепления в ходе своей операции, передает MK.RU. Недавно из-за неопытности одного из командиров ВСУ, на минах подорвалась половина украинского взвода.