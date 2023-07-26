Силовики начали расследование смерти школьника в челябинском лагере

СКР возбудил уголовное дело о гибели 11-летнего мальчика в здравнице Саткинского района
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
В Саткинском районе работают следователи СКР и сотрудники прокуратуры Фото:

Уголовное дело о халатности возбудили в связи со смертью 11-летнего мальчика в оздоровительном лагере в Саткинском районе, сообщили 26 июля URA.RU в пресс-службе управления СКР по Челябинской области. На месте также работает городской прокурор, информирует региональное надзорное ведомство.

«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). При осмотре места происшествия рядом с ребенком обнаружен баллончик с газосодержащей смесью. В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания детей на территории лагеря», — сообщили в пресс-службе СУ СКР.

«Первоочередные действия следственно-оперативной группы на месте происшествия координирует прокурор Сатки Денис Семенов. По результатам прокурорской проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на установление виновных лиц и привлечение их к ответственности», — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.

Тело мальчика обнаружили на территории лагеря без признаков жизни 26 июля, в первый день заезда очередной смены. Реанимировать ребенка пытались сначала фельдшер, а затем врачи скорой помощи — но безуспешно. Предварительно известно, что ребенок воспитывался в благополучной семье.

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Уголовное дело о халатности возбудили в связи со смертью 11-летнего мальчика в оздоровительном лагере в Саткинском районе, сообщили 26 июля URA.RU в пресс-службе управления СКР по Челябинской области. На месте также работает городской прокурор, информирует региональное надзорное ведомство. «Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). При осмотре места происшествия рядом с ребенком обнаружен баллончик с газосодержащей смесью. В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания детей на территории лагеря», — сообщили в пресс-службе СУ СКР. «Первоочередные действия следственно-оперативной группы на месте происшествия координирует прокурор Сатки Денис Семенов. По результатам прокурорской проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на установление виновных лиц и привлечение их к ответственности», — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области. Тело мальчика обнаружили на территории лагеря без признаков жизни 26 июля, в первый день заезда очередной смены. Реанимировать ребенка пытались сначала фельдшер, а затем врачи скорой помощи — но безуспешно. Предварительно известно, что ребенок воспитывался в благополучной семье.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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