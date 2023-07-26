В челябинском детском лагере умер ребенок

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У ребенка произошла остановка дыхания Фото:

В детском оздоровительном лагере имени Лаптева в Саткинском районе Челябинской области умер ребенок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области, у него произошла остановка дыхания.

«Сегодня днем в детском оздоровительном лагере имени Лаптева вследствие внезапной остановки дыхания умер ребенок 2012 года рождения. Работает следственный комитет и региональная межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Там отметили, что в вопрос также вмешался губернатор области Алексей Текслер. Он поручил провести проверку всех обстоятельств случившегося.

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В детском оздоровительном лагере имени Лаптева в Саткинском районе Челябинской области умер ребенок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области, у него произошла остановка дыхания. «Сегодня днем в детском оздоровительном лагере имени Лаптева вследствие внезапной остановки дыхания умер ребенок 2012 года рождения. Работает следственный комитет и региональная межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Там отметили, что в вопрос также вмешался губернатор области Алексей Текслер. Он поручил провести проверку всех обстоятельств случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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