В челябинском детском лагере умер ребенок

В детском оздоровительном лагере имени Лаптева в Саткинском районе Челябинской области умер ребенок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области, у него произошла остановка дыхания.
«Сегодня днем в детском оздоровительном лагере имени Лаптева вследствие внезапной остановки дыхания умер ребенок 2012 года рождения. Работает следственный комитет и региональная межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.
Там отметили, что в вопрос также вмешался губернатор области Алексей Текслер. Он поручил провести проверку всех обстоятельств случившегося.
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