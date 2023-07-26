В челябинском детском лагере умер ребенок

26 июля 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

У ребенка произошла остановка дыхания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В детском оздоровительном лагере имени Лаптева в Саткинском районе Челябинской области умер ребенок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области, у него произошла остановка дыхания. «Сегодня днем в детском оздоровительном лагере имени Лаптева вследствие внезапной остановки дыхания умер ребенок 2012 года рождения. Работает следственный комитет и региональная межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Там отметили, что в вопрос также вмешался губернатор области Алексей Текслер. Он поручил провести проверку всех обстоятельств случившегося.

В детском оздоровительном лагере имени Лаптева в Саткинском районе Челябинской области умер ребенок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области, у него произошла остановка дыхания. «Сегодня днем в детском оздоровительном лагере имени Лаптева вследствие внезапной остановки дыхания умер ребенок 2012 года рождения. Работает следственный комитет и региональная межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Там отметили, что в вопрос также вмешался губернатор области Алексей Текслер. Он поручил провести проверку всех обстоятельств случившегося.