Челябинский минздрав сделал заявление о смерти в детском лагере

26 июля 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Реанимационные мероприятия результатов не дали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мальчику, умершему 26 июля в оздоровительном лагере имени Лаптева в Саткинском районе, проводили реанимационные мероприятия. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Челябинской области. «Ребенку были проведены реанимационные мероприятия, как фельдшером лагеря до приезда скорой, так и бригадой скорой помощи. Несмотря на проведение полного комплекса реанимационных мероприятий, спасти мальчика не удалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Мальчику исполнилось 10 лет, он закончил четвертый класс. Сейчас на месте трагедии работают следователи СКР и сотрудники прокуратуры. Дополнительное поручение разобраться в причинах произошедшего дал глава региона Алексей Текслер.

Мальчику, умершему 26 июля в оздоровительном лагере имени Лаптева в Саткинском районе, проводили реанимационные мероприятия. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Челябинской области. «Ребенку были проведены реанимационные мероприятия, как фельдшером лагеря до приезда скорой, так и бригадой скорой помощи. Несмотря на проведение полного комплекса реанимационных мероприятий, спасти мальчика не удалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Мальчику исполнилось 10 лет, он закончил четвертый класс. Сейчас на месте трагедии работают следователи СКР и сотрудники прокуратуры. Дополнительное поручение разобраться в причинах произошедшего дал глава региона Алексей Текслер.