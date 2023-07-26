Челябинский минздрав сделал заявление о смерти в детском лагере

Мальчику, умершему 26 июля в оздоровительном лагере имени Лаптева в Саткинском районе, проводили реанимационные мероприятия. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Челябинской области.
«Ребенку были проведены реанимационные мероприятия, как фельдшером лагеря до приезда скорой, так и бригадой скорой помощи. Несмотря на проведение полного комплекса реанимационных мероприятий, спасти мальчика не удалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Мальчику исполнилось 10 лет, он закончил четвертый класс. Сейчас на месте трагедии работают следователи СКР и сотрудники прокуратуры. Дополнительное поручение разобраться в причинах произошедшего дал глава региона Алексей Текслер.
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