Челябинский минздрав сделал заявление о смерти в детском лагере

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Областная больница №3. Челябинск, минздрав, реанимобиль, медицина, врач, скорая помошь
Реанимационные мероприятия результатов не дали Фото:

Мальчику, умершему 26 июля в оздоровительном лагере имени Лаптева в Саткинском районе, проводили реанимационные мероприятия. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Челябинской области.

«Ребенку были проведены реанимационные мероприятия, как фельдшером лагеря до приезда скорой, так и бригадой скорой помощи. Несмотря на проведение полного комплекса реанимационных мероприятий, спасти мальчика не удалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Мальчику исполнилось 10 лет, он закончил четвертый класс. Сейчас на месте трагедии работают следователи СКР и сотрудники прокуратуры. Дополнительное поручение разобраться в причинах произошедшего дал глава региона Алексей Текслер.

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Мальчику, умершему 26 июля в оздоровительном лагере имени Лаптева в Саткинском районе, проводили реанимационные мероприятия. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Челябинской области. «Ребенку были проведены реанимационные мероприятия, как фельдшером лагеря до приезда скорой, так и бригадой скорой помощи. Несмотря на проведение полного комплекса реанимационных мероприятий, спасти мальчика не удалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Мальчику исполнилось 10 лет, он закончил четвертый класс. Сейчас на месте трагедии работают следователи СКР и сотрудники прокуратуры. Дополнительное поручение разобраться в причинах произошедшего дал глава региона Алексей Текслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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