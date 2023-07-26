ФСБ раскрыла коррупционную схему Росгвардии на сотни миллионов рублей 26 июля 2023 в 20:45 Размер текста - 17 + ФСБ раскрыла масштабную финансовую махинацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ФСБ, совместно с Собственной безопасностью Росгвардии, вскрыла коррупционную схему высокопоставленных росгвардейцев по закупке комплексов разминирования «Аракс». Из-за махинации ущерб госбюджету составил более 200 миллионов рублей, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. «При закупке мобильных комплексов разминирования „Аракс“ — должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками ООО „Комплексные системы“. В результате — комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, ущерб государственному бюджету составил 227 миллионов рублей. Главное военное следственное управление (ГВСУ) провело ряд обысков у подозреваемых. Следователи задержали начальника управления жилполитики депстроя Росгвардии Ярослава Наконечного, начальника отдела ДГП Игоря Елисеева. А также генерального директора ООО «Комплексные системы» Олега Чекрышева. Сейчас для них избирают меру пресечения. ФСБ, совместно с Собственной безопасностью Росгвардии, вскрыла коррупционную схему высокопоставленных росгвардейцев по закупке комплексов разминирования «Аракс». Из-за махинации ущерб госбюджету составил более 200 миллионов рублей, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. «При закупке мобильных комплексов разминирования „Аракс“ — должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками ООО „Комплексные системы“. В результате — комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, ущерб государственному бюджету составил 227 миллионов рублей. Главное военное следственное управление (ГВСУ) провело ряд обысков у подозреваемых. Следователи задержали начальника управления жилполитики депстроя Росгвардии Ярослава Наконечного, начальника отдела ДГП Игоря Елисеева. А также генерального директора ООО «Комплексные системы» Олега Чекрышева. Сейчас для них избирают меру пресечения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям