ФСБ раскрыла коррупционную схему Росгвардии на сотни миллионов рублей

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, автобус, спецоперация, обыск, госбезопасность
ФСБ раскрыла масштабную финансовую махинацию Фото:

ФСБ, совместно с Собственной безопасностью Росгвардии, вскрыла коррупционную схему высокопоставленных росгвардейцев по закупке комплексов разминирования «Аракс». Из-за махинации ущерб госбюджету составил более 200 миллионов рублей, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«При закупке мобильных комплексов разминирования „Аракс“ — должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками ООО „Комплексные системы“. В результате — комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, ущерб государственному бюджету составил 227 миллионов рублей.

Главное военное следственное управление (ГВСУ) провело ряд обысков у подозреваемых. Следователи задержали начальника управления жилполитики депстроя Росгвардии Ярослава Наконечного, начальника отдела ДГП Игоря Елисеева. А также генерального директора ООО «Комплексные системы» Олега Чекрышева. Сейчас для них избирают меру пресечения.

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ФСБ, совместно с Собственной безопасностью Росгвардии, вскрыла коррупционную схему высокопоставленных росгвардейцев по закупке комплексов разминирования «Аракс». Из-за махинации ущерб госбюджету составил более 200 миллионов рублей, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. «При закупке мобильных комплексов разминирования „Аракс“ — должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками ООО „Комплексные системы“. В результате — комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, ущерб государственному бюджету составил 227 миллионов рублей. Главное военное следственное управление (ГВСУ) провело ряд обысков у подозреваемых. Следователи задержали начальника управления жилполитики депстроя Росгвардии Ярослава Наконечного, начальника отдела ДГП Игоря Елисеева. А также генерального директора ООО «Комплексные системы» Олега Чекрышева. Сейчас для них избирают меру пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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