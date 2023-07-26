Минпромторг опроверг возможное закрытие аналога Zara в России

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Открытие магазина одежды  MAAG   в ТЦ Планета. Пермь, общее фото, открытие магазина, магазин одежды, мобильная съемка
Компания сообщает о положительной динамике продаж Фото:

Закрытие магазинов Maag в России не планируется. Об этом заявили в Минпромторге РФ.

«Планов по уходу или закрытию магазинов сети нет», — сказали в Минпромторге, передает РИА Новости. Там отметили, что компания сообщает о положительной динамике продаж в первые месяцы работы.

Ранее сообщалось, что нынешние обладатели модного бизнеса готовы выпускать одежду Zara под именем MAAG, передает «Дни.ру». Вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин заявлял о том, что магазин Maag, ставший аналогом бренду Zara, может уйти с российского рынка из-за сильного уменьшения спроса. По его мнению, он не приживается на российском рынке из-за того, что ассортимент сильно отличается от предшественника.

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Закрытие магазинов Maag в России не планируется. Об этом заявили в Минпромторге РФ. «Планов по уходу или закрытию магазинов сети нет», — сказали в Минпромторге, передает РИА Новости. Там отметили, что компания сообщает о положительной динамике продаж в первые месяцы работы. Ранее сообщалось, что нынешние обладатели модного бизнеса готовы выпускать одежду Zara под именем MAAG, передает «Дни.ру». Вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин заявлял о том, что магазин Maag, ставший аналогом бренду Zara, может уйти с российского рынка из-за сильного уменьшения спроса. По его мнению, он не приживается на российском рынке из-за того, что ассортимент сильно отличается от предшественника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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