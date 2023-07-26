Минпромторг опроверг возможное закрытие аналога Zara в России

Закрытие магазинов Maag в России не планируется. Об этом заявили в Минпромторге РФ.
«Планов по уходу или закрытию магазинов сети нет», — сказали в Минпромторге, передает РИА Новости. Там отметили, что компания сообщает о положительной динамике продаж в первые месяцы работы.
Ранее сообщалось, что нынешние обладатели модного бизнеса готовы выпускать одежду Zara под именем MAAG, передает «Дни.ру». Вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин заявлял о том, что магазин Maag, ставший аналогом бренду Zara, может уйти с российского рынка из-за сильного уменьшения спроса. По его мнению, он не приживается на российском рынке из-за того, что ассортимент сильно отличается от предшественника.
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