Минпромторг опроверг возможное закрытие аналога Zara в России 26 июля 2023 в 21:11 Размер текста - 17 + Компания сообщает о положительной динамике продаж Фото: Сергей Русанов © URA.RU Закрытие магазинов Maag в России не планируется. Об этом заявили в Минпромторге РФ. «Планов по уходу или закрытию магазинов сети нет», — сказали в Минпромторге, передает РИА Новости. Там отметили, что компания сообщает о положительной динамике продаж в первые месяцы работы. Ранее сообщалось, что нынешние обладатели модного бизнеса готовы выпускать одежду Zara под именем MAAG, передает «Дни.ру». Вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин заявлял о том, что магазин Maag, ставший аналогом бренду Zara, может уйти с российского рынка из-за сильного уменьшения спроса. По его мнению, он не приживается на российском рынке из-за того, что ассортимент сильно отличается от предшественника. Закрытие магазинов Maag в России не планируется. Об этом заявили в Минпромторге РФ. «Планов по уходу или закрытию магазинов сети нет», — сказали в Минпромторге, передает РИА Новости. Там отметили, что компания сообщает о положительной динамике продаж в первые месяцы работы. Ранее сообщалось, что нынешние обладатели модного бизнеса готовы выпускать одежду Zara под именем MAAG, передает «Дни.ру». Вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин заявлял о том, что магазин Maag, ставший аналогом бренду Zara, может уйти с российского рынка из-за сильного уменьшения спроса. По его мнению, он не приживается на российском рынке из-за того, что ассортимент сильно отличается от предшественника. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям