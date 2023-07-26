Аналогу Zara в России грозит закрытие

Магазин Maag, ставший аналогом бренду Zara, может уйти с российского рынка из-за сильного уменьшения спроса. Об этом сообщил вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин.
«Новый бренд Maag, пришедший на смену Zara, не приживается на российском рынке. Дело в том, что ассортимент одежды довольно сильно отличается от того, что предлагал испанский производитель», — заявил Люлин «Известиям».
По данным telegram-канала Mash, после ребрендинга выручка упала в семь-восемь раз. До ухода из России Zara получала в день два-три миллиона, Maag же имеет оборот 300-400 тысяч рублей. Также, как утверждают атворы канала, сотрудники теперь получают в пять раз меньше, поэтому стали массово увольняться.
Zara решила приостановить работу в РФ после начала спецоперации России на территории Украины 24 февраля. Вместо нее несколько месяцев назад в России заработали магазины под брендом Maag, являющиеся ее аналогом.
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