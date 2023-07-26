РЖД проведет над россиянами биометрический эксперимент

ОАО РЖД, Минтранс и Минцифры в 2024 году рассчитывают провести эксперимент, благодаря которому россияне на поездах дальнего следования смогут подтверждать свою личность с помощью биометрии. Об этом сообщил близкий к правительству РФ источник.
«Минтранс, ОАО РЖД и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор единой биометрической системы) готовятся провести эксперимент по использованию биометрии для аутентификации пассажиров поездов дальнего следования. Текущая версия „дорожной карты“ проекта начнется в первом квартале 2024 года», — пояснил источник, слова которого цитирует «
Для реализации проекта потребуется огромное количество планшетов. По мнению экспертов, также нужно будет создать для проверки так называемую «чистую зону», в которую не смогут попасть провожающие.
Ранее сайт и мобильное приложение РЖД подверглись атакам хакеров. Об этом сообщила сама компания. Хакерская атака не помешала функционированию касс и вокзалов. Билеты можно было купить в прежнем режиме.
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