26 июля 2023

РЖД проведет над россиянами биометрический эксперимент

Пассажиры на поездах дальнего следования смогут подтверждать свою личность с помощью биометрии
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирские железнодорожные перевозки. Пермь, ржд, проводник поезда, пассажиры поезда, посадка в вагон
Потребуется создание «чистой зоны», в которую не смогут попасть провожающие Фото:

ОАО РЖД, Минтранс и Минцифры в 2024 году рассчитывают провести эксперимент, благодаря которому россияне на поездах дальнего следования смогут подтверждать свою личность с помощью биометрии. Об этом сообщил близкий к правительству РФ источник.

«Минтранс, ОАО РЖД и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор единой биометрической системы) готовятся провести эксперимент по использованию биометрии для аутентификации пассажиров поездов дальнего следования. Текущая версия „дорожной карты“ проекта начнется в первом квартале 2024 года», — пояснил источник, слова которого цитирует «Коммерсант».

Для реализации проекта потребуется огромное количество планшетов. По мнению экспертов, также нужно будет создать для проверки так называемую «чистую зону», в которую не смогут попасть провожающие.

Ранее сайт и мобильное приложение РЖД подверглись атакам хакеров. Об этом сообщила сама компания. Хакерская атака не помешала функционированию касс и вокзалов. Билеты можно было купить в прежнем режиме.

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ОАО РЖД, Минтранс и Минцифры в 2024 году рассчитывают провести эксперимент, благодаря которому россияне на поездах дальнего следования смогут подтверждать свою личность с помощью биометрии. Об этом сообщил близкий к правительству РФ источник. «Минтранс, ОАО РЖД и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор единой биометрической системы) готовятся провести эксперимент по использованию биометрии для аутентификации пассажиров поездов дальнего следования. Текущая версия „дорожной карты“ проекта начнется в первом квартале 2024 года», — пояснил источник, слова которого цитирует «Коммерсант». Для реализации проекта потребуется огромное количество планшетов. По мнению экспертов, также нужно будет создать для проверки так называемую «чистую зону», в которую не смогут попасть провожающие. Ранее сайт и мобильное приложение РЖД подверглись атакам хакеров. Об этом сообщила сама компания. Хакерская атака не помешала функционированию касс и вокзалов. Билеты можно было купить в прежнем режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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