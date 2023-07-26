РЖД проведет над россиянами биометрический эксперимент

Пассажиры на поездах дальнего следования смогут подтверждать свою личность с помощью биометрии

27 июля 2023 в 05:09 Размер текста - 17 +

Потребуется создание «чистой зоны», в которую не смогут попасть провожающие Фото: Сергей Русанов © URA.RU ОАО РЖД, Минтранс и Минцифры в 2024 году рассчитывают провести эксперимент, благодаря которому россияне на поездах дальнего следования смогут подтверждать свою личность с помощью биометрии. Об этом сообщил близкий к правительству РФ источник. «Минтранс, ОАО РЖД и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор единой биометрической системы) готовятся провести эксперимент по использованию биометрии для аутентификации пассажиров поездов дальнего следования. Текущая версия „дорожной карты“ проекта начнется в первом квартале 2024 года», — пояснил источник, слова которого цитирует « Коммерсант ». Для реализации проекта потребуется огромное количество планшетов. По мнению экспертов, также нужно будет создать для проверки так называемую «чистую зону», в которую не смогут попасть провожающие. Ранее сайт и мобильное приложение РЖД подверглись атакам хакеров. Об этом сообщила сама компания. Хакерская атака не помешала функционированию касс и вокзалов. Билеты можно было купить в прежнем режиме.

ОАО РЖД, Минтранс и Минцифры в 2024 году рассчитывают провести эксперимент, благодаря которому россияне на поездах дальнего следования смогут подтверждать свою личность с помощью биометрии. Об этом сообщил близкий к правительству РФ источник. «Минтранс, ОАО РЖД и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор единой биометрической системы) готовятся провести эксперимент по использованию биометрии для аутентификации пассажиров поездов дальнего следования. Текущая версия „дорожной карты“ проекта начнется в первом квартале 2024 года», — пояснил источник, слова которого цитирует «Коммерсант». Для реализации проекта потребуется огромное количество планшетов. По мнению экспертов, также нужно будет создать для проверки так называемую «чистую зону», в которую не смогут попасть провожающие. Ранее сайт и мобильное приложение РЖД подверглись атакам хакеров. Об этом сообщила сама компания. Хакерская атака не помешала функционированию касс и вокзалов. Билеты можно было купить в прежнем режиме.