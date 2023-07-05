Хакеры взломали сайт и приложение РЖД

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись атакам хакеров. Об этом сообщает сама компания.
«Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке», — пишет РЖД в своем telegram-канале. Там уточнили, что стараются восстановить работу. Однако хакерская атака не помешала функционированию касс и вокзалов. Билеты можно купить в прежнем режиме. Компания извинилась за доставленные неудобства.
Хакеры уже взламывали системы РЖД несколько лет назад. Тогда была совершена вирусная атака, однако с помощью технических работ получилось быстро искоренить вирус из системы.
Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись атакам хакеров. Об этом сообщает сама компания. «Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке», — пишет РЖД в своем telegram-канале. Там уточнили, что стараются восстановить работу. Однако хакерская атака не помешала функционированию касс и вокзалов. Билеты можно купить в прежнем режиме. Компания извинилась за доставленные неудобства. Хакеры уже взламывали системы РЖД несколько лет назад. Тогда была совершена вирусная атака, однако с помощью технических работ получилось быстро искоренить вирус из системы.