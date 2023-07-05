Хакеры взломали сайт и приложение РЖД

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Хакеры взломали онлайн-системы РЖД Фото:

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись атакам хакеров. Об этом сообщает сама компания.

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке», — пишет РЖД в своем telegram-канале. Там уточнили, что стараются восстановить работу. Однако хакерская атака не помешала функционированию касс и вокзалов. Билеты можно купить в прежнем режиме. Компания извинилась за доставленные неудобства.

Хакеры уже взламывали системы РЖД несколько лет назад. Тогда была совершена вирусная атака, однако с помощью технических работ получилось быстро искоренить вирус из системы.

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Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись атакам хакеров. Об этом сообщает сама компания. «Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке», — пишет РЖД в своем telegram-канале. Там уточнили, что стараются восстановить работу. Однако хакерская атака не помешала функционированию касс и вокзалов. Билеты можно купить в прежнем режиме. Компания извинилась за доставленные неудобства. Хакеры уже взламывали системы РЖД несколько лет назад. Тогда была совершена вирусная атака, однако с помощью технических работ получилось быстро искоренить вирус из системы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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