Путин: РФ готова бесплатно поставлять зерно в Африку

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, путин владимир
Россия может поставить до 50 тысяч тонн зерна Африке, заявил Владимир Путин Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

РФ безвозмездно может поставить Африке зерно, тем самым заменив украинскую продукцию. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, выступая на саммите «Россия-Африка».

«РФ в состоянии заместить украинское зерно на коммерческой основе и на безвозмездной — нуждающимся странам Африки», — сказал Путин. Трансляция доступна на RUTUBE-канале URA.RU. Президент добавил, что РФ готова поставить в Буркина-Фасо, Мали, Эритрею до 50 тысяч тонн зерна. Кроме того, Россия обеспечит бесплатную доставку.

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РФ безвозмездно может поставить Африке зерно, тем самым заменив украинскую продукцию. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, выступая на саммите «Россия-Африка». «РФ в состоянии заместить украинское зерно на коммерческой основе и на безвозмездной — нуждающимся странам Африки», — сказал Путин. Трансляция доступна на RUTUBE-канале URA.RU. Президент добавил, что РФ готова поставить в Буркина-Фасо, Мали, Эритрею до 50 тысяч тонн зерна. Кроме того, Россия обеспечит бесплатную доставку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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