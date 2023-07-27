Путин: РФ готова бесплатно поставлять зерно в Африку

Россия может поставить до 50 тысяч тонн зерна Африке, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
РФ безвозмездно может поставить Африке зерно, тем самым заменив украинскую продукцию. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, выступая на саммите «Россия-Африка».
«РФ в состоянии заместить украинское зерно на коммерческой основе и на безвозмездной — нуждающимся странам Африки», — сказал Путин. Трансляция доступна на RUTUBE-канале URA.RU. Президент добавил, что РФ готова поставить в Буркина-Фасо, Мали, Эритрею до 50 тысяч тонн зерна. Кроме того, Россия обеспечит бесплатную доставку.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.