Украинский диверсант под видом моряка пытался взорвать корабль Черноморского флота РФ

ФСБ предотвратила теракт на корабле ЧМ РФ
Федеральная служба безопасности предотвратила теракт на корабле Черноморского флота (ЧФ) России, на котором было высокоточное оружие. Об этом сообщили в самом ведомстве.
«Пресечена попытка спецслужб Украины устроить теракт на одном из кораблей ЧФ РФ — носителе высокоточного оружия», — доложили в ФСБ. Сообщение ведомства передает РИА Новости.
В службе безопасности пояснили, что был задержан служащий ВМФ РФ, завербованный Украиной. У него изъяли две бомбы по килограмму тротила. Теперь диверсанта подозревают в передаче Киеву гостайны.
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