Украинский диверсант под видом моряка пытался взорвать корабль Черноморского флота РФ

ФСБ предотвратила теракт на корабле Черноморского флота с высокоточным оружием
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, крым, севастополь, флот, ВМФ, боевой корабль, стрелецкая бухта, малый противолодочный корабль, александровец, 059, проект 1124, мпк-49
ФСБ предотвратила теракт на корабле ЧМ РФ Фото:

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт на корабле Черноморского флота (ЧФ) России, на котором было высокоточное оружие. Об этом сообщили в самом ведомстве.

«Пресечена попытка спецслужб Украины устроить теракт на одном из кораблей ЧФ РФ — носителе высокоточного оружия», — доложили в ФСБ. Сообщение ведомства передает РИА Новости.

В службе безопасности пояснили, что был задержан служащий ВМФ РФ, завербованный Украиной. У него изъяли две бомбы по килограмму тротила. Теперь диверсанта подозревают в передаче Киеву гостайны.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральная служба безопасности предотвратила теракт на корабле Черноморского флота (ЧФ) России, на котором было высокоточное оружие. Об этом сообщили в самом ведомстве. «Пресечена попытка спецслужб Украины устроить теракт на одном из кораблей ЧФ РФ — носителе высокоточного оружия», — доложили в ФСБ. Сообщение ведомства передает РИА Новости. В службе безопасности пояснили, что был задержан служащий ВМФ РФ, завербованный Украиной. У него изъяли две бомбы по килограмму тротила. Теперь диверсанта подозревают в передаче Киеву гостайны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...