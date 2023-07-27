В Совфеде заявили о новых поправках в закон о воинской службе

Сенатор Клишас: в закон о запрете для юристов на помощь призывникам внесут поправки осенью
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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, сенатор, совет федерации, совфед, сф
В Совфеде к осени пересмотрят скандальный закон Фото:

Осенью Совет Федерации внесет поправку в закон, согласно которому юристам запрещено оказывать помощь призывникам. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

«Скандальный закон о воинской службе поправят осенью. В частности, он [Клишас] лично внесет поправку, согласно которой призывник будет иметь право пользоваться услугами защитника по соглашению», — передает заявление сенатора telegram-канал BRIEF.

Клишас надеется, что поправка пройдет все стадии принятия до начала осеннего призыва. Он также выразил уверенность, что в Государственной Думе и Совете Федерации его поддержат.

Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил поправку в закон, запрещающую юристам помогать гражданам в военкоматах при подаче жалоб, пишет MK.RU. Позже стало известно, что в Госдуме и Совфеде раскритиковали этот законопроект.

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Осенью Совет Федерации внесет поправку в закон, согласно которому юристам запрещено оказывать помощь призывникам. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. «Скандальный закон о воинской службе поправят осенью. В частности, он [Клишас] лично внесет поправку, согласно которой призывник будет иметь право пользоваться услугами защитника по соглашению», — передает заявление сенатора telegram-канал BRIEF. Клишас надеется, что поправка пройдет все стадии принятия до начала осеннего призыва. Он также выразил уверенность, что в Государственной Думе и Совете Федерации его поддержат. Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил поправку в закон, запрещающую юристам помогать гражданам в военкоматах при подаче жалоб, пишет MK.RU. Позже стало известно, что в Госдуме и Совфеде раскритиковали этот законопроект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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