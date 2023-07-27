В Совфеде заявили о новых поправках в закон о воинской службе

Осенью Совет Федерации внесет поправку в закон, согласно которому юристам запрещено оказывать помощь призывникам. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
«Скандальный закон о воинской службе поправят осенью. В частности, он [Клишас] лично внесет поправку, согласно которой призывник будет иметь право пользоваться услугами защитника по соглашению», — передает заявление сенатора telegram-канал BRIEF.
Клишас надеется, что поправка пройдет все стадии принятия до начала осеннего призыва. Он также выразил уверенность, что в Государственной Думе и Совете Федерации его поддержат.
Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил поправку в закон, запрещающую юристам помогать гражданам в военкоматах при подаче жалоб, пишет MK.RU. Позже стало известно, что в Госдуме и Совфеде раскритиковали этот законопроект.
Осенью Совет Федерации внесет поправку в закон, согласно которому юристам запрещено оказывать помощь призывникам. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. «Скандальный закон о воинской службе поправят осенью. В частности, он [Клишас] лично внесет поправку, согласно которой призывник будет иметь право пользоваться услугами защитника по соглашению», — передает заявление сенатора telegram-канал BRIEF. Клишас надеется, что поправка пройдет все стадии принятия до начала осеннего призыва. Он также выразил уверенность, что в Государственной Думе и Совете Федерации его поддержат. Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил поправку в закон, запрещающую юристам помогать гражданам в военкоматах при подаче жалоб, пишет MK.RU. Позже стало известно, что в Госдуме и Совфеде раскритиковали этот законопроект.