Госдума РФ одобрила закон о праве срочников заключать контракты с Минобороны

25 июля 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Депутаты одобрили закон, позволяющий срочникам заключать контракты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Госдумы РФ приняли поправку в закон, дающую солдатам-срочникам и запасникам право заключать контракты до одного года в период чрезвычайных обстоятельств. Инициатива была одобрена в ходе пленарного заседания Государственной Думы. «С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств <…> может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок один год или меньший срок», — говорится в тексте документа Госдумы. Уточняется, что заключить контракт с Минобороны можно не раньше, чем за месяц до конца военной службы. В период мобилизации контракт могут на год заключить даже с гражданами, которые не пребывают в запасе. Ранее стало известно об обсуждении депутатами вопроса о наделении срочников правом подписывать контракт с Министерством обороны, RT. Сообщалось, что солдатам разрешат заключать контракты в период мобилизации и в военное время, передает MK.RU .

Депутаты Госдумы РФ приняли поправку в закон, дающую солдатам-срочникам и запасникам право заключать контракты до одного года в период чрезвычайных обстоятельств. Инициатива была одобрена в ходе пленарного заседания Государственной Думы. «С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств <…> может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок один год или меньший срок», — говорится в тексте документа Госдумы. Уточняется, что заключить контракт с Минобороны можно не раньше, чем за месяц до конца военной службы. В период мобилизации контракт могут на год заключить даже с гражданами, которые не пребывают в запасе. Ранее стало известно об обсуждении депутатами вопроса о наделении срочников правом подписывать контракт с Министерством обороны, RT. Сообщалось, что солдатам разрешат заключать контракты в период мобилизации и в военное время, передает MK.RU.