Госдума РФ одобрила закон о праве срочников заключать контракты с Минобороны

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Депутаты одобрили закон, позволяющий срочникам заключать контракты Фото:

Депутаты Госдумы РФ приняли поправку в закон, дающую солдатам-срочникам и запасникам право заключать контракты до одного года в период чрезвычайных обстоятельств. Инициатива была одобрена в ходе пленарного заседания Государственной Думы.

«С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств <…> может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок один год или меньший срок», — говорится в тексте документа Госдумы. Уточняется, что заключить контракт с Минобороны можно не раньше, чем за месяц до конца военной службы. В период мобилизации контракт могут на год заключить даже с гражданами, которые не пребывают в запасе.

Ранее стало известно об обсуждении депутатами вопроса о наделении срочников правом подписывать контракт с Министерством обороны, RT. Сообщалось, что солдатам разрешат заключать контракты в период мобилизации и в военное время, передает MK.RU.

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Депутаты Госдумы РФ приняли поправку в закон, дающую солдатам-срочникам и запасникам право заключать контракты до одного года в период чрезвычайных обстоятельств. Инициатива была одобрена в ходе пленарного заседания Государственной Думы. «С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств <…> может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок один год или меньший срок», — говорится в тексте документа Госдумы. Уточняется, что заключить контракт с Минобороны можно не раньше, чем за месяц до конца военной службы. В период мобилизации контракт могут на год заключить даже с гражданами, которые не пребывают в запасе. Ранее стало известно об обсуждении депутатами вопроса о наделении срочников правом подписывать контракт с Министерством обороны, RT. Сообщалось, что солдатам разрешат заключать контракты в период мобилизации и в военное время, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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