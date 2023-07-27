В Москве поймали подростка, который полгода готовил теракт

Подросток учился изготавливать взрывное устройство через интернет
В Москве задержали подростка, который в течение полугода готовил теракт на объекте на газопроводной сети. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«В Москве задержан за подготовку теракта подросток», — говорится в сообщении СК. Уточняется, что 17-летний юноша около полугода готовил подрыв объекта на газопроводной сети.
Также в СК сообщили, что через интернет он учился изготавливать бомбы. Подросток даже успел купить необходимые компоненты для создания взрывного устройства.
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