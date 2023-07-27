В Москве поймали подростка, который полгода готовил теракт

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Подросток учился изготавливать взрывное устройство через интернет Фото:

В Москве задержали подростка, который в течение полугода готовил теракт на объекте на газопроводной сети. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«В Москве задержан за подготовку теракта подросток», — говорится в сообщении СК. Уточняется, что 17-летний юноша около полугода готовил подрыв объекта на газопроводной сети.

Также в СК сообщили, что через интернет он учился изготавливать бомбы. Подросток даже успел купить необходимые компоненты для создания взрывного устройства.

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В Москве задержали подростка, который в течение полугода готовил теракт на объекте на газопроводной сети. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «В Москве задержан за подготовку теракта подросток», — говорится в сообщении СК. Уточняется, что 17-летний юноша около полугода готовил подрыв объекта на газопроводной сети. Также в СК сообщили, что через интернет он учился изготавливать бомбы. Подросток даже успел купить необходимые компоненты для создания взрывного устройства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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