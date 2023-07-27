В Москве поймали подростка, который полгода готовил теракт 27 июля 2023 в 18:27 Размер текста - 17 + Подросток учился изготавливать взрывное устройство через интернет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Москве задержали подростка, который в течение полугода готовил теракт на объекте на газопроводной сети. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «В Москве задержан за подготовку теракта подросток», — говорится в сообщении СК. Уточняется, что 17-летний юноша около полугода готовил подрыв объекта на газопроводной сети. Также в СК сообщили, что через интернет он учился изготавливать бомбы. Подросток даже успел купить необходимые компоненты для создания взрывного устройства. В Москве задержали подростка, который в течение полугода готовил теракт на объекте на газопроводной сети. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «В Москве задержан за подготовку теракта подросток», — говорится в сообщении СК. Уточняется, что 17-летний юноша около полугода готовил подрыв объекта на газопроводной сети. Также в СК сообщили, что через интернет он учился изготавливать бомбы. Подросток даже успел купить необходимые компоненты для создания взрывного устройства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям