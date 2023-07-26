26 июля 2023

Курганская область помогает подшефному городу. Фото, видео

Курганская область помогает построить детский центр в подшефном городе ЛНР
© Служба новостей «URA.RU»
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В городе Краснодоне ЛНР построят Центр детских инициатив
В городе Краснодоне ЛНР построят Центр детских инициатив

В городе Краснодоне Луганской народной республики появится Центр детских инициатив, который поможет создать и оснастить Курганская область. Об этом сообщает telegram-канал «Луганьмедиа».

«Центр детских инициатив будет воплощен в жизнь в рамках соглашения о сотрудничестве между Краснодоном и Курганской области», — говорится в сообщении канала. В помещениях 14-этажного дома, где будет расположен детский центр, 27 июля прошло рабочее совещание с участием главы города Краснодона Сергея Козенко.

Заместитель директора департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Сергей Цуканов представил эскизный проект нового учреждения. В центре оборудуют трансформируемые помещения, которые оснастят современной техникой и мебелью. Здесь будут проводить мероприятия и конференции для молодежи, творческие выставки. «Здесь будет конференц-зал, место, где можно будет проводить выставки, что-то обсуждать, помещения для патриотических мероприятий, для реализации различных инициатив. Мы считаем, что такой центр будет местом притяжения краснодонских ребят», — сказал Цуканов. Начало масштабных работ по реконструкции помещения намечено на август. Сдать объект планируется до конца года.

Эскиз проекта детского центра в Краснодоне ЛНР, который помогает создать Курганская область
Эскиз проекта детского центра в Краснодоне ЛНР, который помогает создать Курганская область

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В городе Краснодоне Луганской народной республики появится Центр детских инициатив, который поможет создать и оснастить Курганская область. Об этом сообщает telegram-канал «Луганьмедиа». «Центр детских инициатив будет воплощен в жизнь в рамках соглашения о сотрудничестве между Краснодоном и Курганской области», — говорится в сообщении канала. В помещениях 14-этажного дома, где будет расположен детский центр, 27 июля прошло рабочее совещание с участием главы города Краснодона Сергея Козенко. Заместитель директора департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Сергей Цуканов представил эскизный проект нового учреждения. В центре оборудуют трансформируемые помещения, которые оснастят современной техникой и мебелью. Здесь будут проводить мероприятия и конференции для молодежи, творческие выставки. «Здесь будет конференц-зал, место, где можно будет проводить выставки, что-то обсуждать, помещения для патриотических мероприятий, для реализации различных инициатив. Мы считаем, что такой центр будет местом притяжения краснодонских ребят», — сказал Цуканов. Начало масштабных работ по реконструкции помещения намечено на август. Сдать объект планируется до конца года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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