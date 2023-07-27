Молдавский бизнесмен заочно осужден за вывод из РФ более 126 млрд рублей

Владелец банка «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон заочно приговорен за вывод из РФ более 126 млрд рублей

28 июля 2023 в 03:10 Размер текста - 17 +

Суд назначил бизнесмену 20 лет колонии строго режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России заочно осужден молдавский политик и владелец банка «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон. За незаконный вывод из страны более 126 млрд рублей суд назначил бизнесмену 20 лет колонии строго режима. «Молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон осужден в России заочно на 20 лет колонии строгого режима за неправомерный вывод свыше 126 млрд рублей», — сообщают «Ведомости». Также предпринимателю назначен штраф в два с половиной миллиона рублей и ограничение свободы после отбытия наказания на полтора года. Следственный департамент МВД РФ установил, что Платон вместе с бывшим депутатом парламента Молдавии Владимиром Плахотнюком и банкиром Александром Коркиным организовал международное преступное сообщество. В период с июня 2013 года по май 2014 года они по подложным основаниям перевели со счетов российских банков денежные средства в иностранной валюте на сумму 126 млрд рублей. Ранее сообщалось, что МВД России в 2019 году была установлена причастность бизнесменов Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона к незаконному выводу из страны более 37 млрд рублей. Под предлогом продажи валюты по подложным документам они переводили деньги со счетов ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» на счета молдавского банка «Молдиндконбанк». После поступления в Молдову деньги списывались по фальшивым решениям судов республики в пользу иностранных физических и юридических лиц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России заочно осужден молдавский политик и владелец банка «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон. За незаконный вывод из страны более 126 млрд рублей суд назначил бизнесмену 20 лет колонии строго режима. «Молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон осужден в России заочно на 20 лет колонии строгого режима за неправомерный вывод свыше 126 млрд рублей», — сообщают «Ведомости». Также предпринимателю назначен штраф в два с половиной миллиона рублей и ограничение свободы после отбытия наказания на полтора года. Следственный департамент МВД РФ установил, что Платон вместе с бывшим депутатом парламента Молдавии Владимиром Плахотнюком и банкиром Александром Коркиным организовал международное преступное сообщество. В период с июня 2013 года по май 2014 года они по подложным основаниям перевели со счетов российских банков денежные средства в иностранной валюте на сумму 126 млрд рублей. Ранее сообщалось, что МВД России в 2019 году была установлена причастность бизнесменов Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона к незаконному выводу из страны более 37 млрд рублей. Под предлогом продажи валюты по подложным документам они переводили деньги со счетов ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» на счета молдавского банка «Молдиндконбанк». После поступления в Молдову деньги списывались по фальшивым решениям судов республики в пользу иностранных физических и юридических лиц.