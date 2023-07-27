27 июля 2023

В Свердловской области собака искусала пятилетнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Серове собака покусала пятилетнего ребенка Фото:

В Серове (Свердловская область) пятилетняя девочка пострадала от нападения домашней собаки. Ребенок доставлен в больницу с укусами на лице и травмой правого глаза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«На пятилетнюю девочку во дворе дома напала домашняя собака. У ребенка раны на лице, проникающие укушенные раны правового глаза. Ребенок доставлен в больницу Екатеринбурга», — отметили в ведомстве.

Инцидент произошел, когда девочка находилась в гостях у бабушки. Во дворе дома на цепи сидела домашняя собака. Ранее животное не проявляло агрессии по отношению к детям. Прокуратура проводит доследственную проверку.

Ранее URA.RU писало о том, что в питомнике ездовых собак «Эльбрус», который находится в Полевском городском округе (Свердловская область), на шестилетнюю девочку во время экскурсии набросилась дворняга. Ребенку пришлось наложить несколько швов в области шеи и лица.

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В Серове (Свердловская область) пятилетняя девочка пострадала от нападения домашней собаки. Ребенок доставлен в больницу с укусами на лице и травмой правого глаза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «На пятилетнюю девочку во дворе дома напала домашняя собака. У ребенка раны на лице, проникающие укушенные раны правового глаза. Ребенок доставлен в больницу Екатеринбурга», — отметили в ведомстве. Инцидент произошел, когда девочка находилась в гостях у бабушки. Во дворе дома на цепи сидела домашняя собака. Ранее животное не проявляло агрессии по отношению к детям. Прокуратура проводит доследственную проверку. Ранее URA.RU писало о том, что в питомнике ездовых собак «Эльбрус», который находится в Полевском городском округе (Свердловская область), на шестилетнюю девочку во время экскурсии набросилась дворняга. Ребенку пришлось наложить несколько швов в области шеи и лица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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