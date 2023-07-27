В Свердловской области собака искусала пятилетнюю девочку

28 июля 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

В Серове собака покусала пятилетнего ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Серове (Свердловская область) пятилетняя девочка пострадала от нападения домашней собаки. Ребенок доставлен в больницу с укусами на лице и травмой правого глаза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «На пятилетнюю девочку во дворе дома напала домашняя собака. У ребенка раны на лице, проникающие укушенные раны правового глаза. Ребенок доставлен в больницу Екатеринбурга», — отметили в ведомстве. Инцидент произошел, когда девочка находилась в гостях у бабушки. Во дворе дома на цепи сидела домашняя собака. Ранее животное не проявляло агрессии по отношению к детям. Прокуратура проводит доследственную проверку. Ранее URA.RU писало о том, что в питомнике ездовых собак «Эльбрус», который находится в Полевском городском округе (Свердловская область), на шестилетнюю девочку во время экскурсии набросилась дворняга. Ребенку пришлось наложить несколько швов в области шеи и лица.

В Серове (Свердловская область) пятилетняя девочка пострадала от нападения домашней собаки. Ребенок доставлен в больницу с укусами на лице и травмой правого глаза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «На пятилетнюю девочку во дворе дома напала домашняя собака. У ребенка раны на лице, проникающие укушенные раны правового глаза. Ребенок доставлен в больницу Екатеринбурга», — отметили в ведомстве. Инцидент произошел, когда девочка находилась в гостях у бабушки. Во дворе дома на цепи сидела домашняя собака. Ранее животное не проявляло агрессии по отношению к детям. Прокуратура проводит доследственную проверку. Ранее URA.RU писало о том, что в питомнике ездовых собак «Эльбрус», который находится в Полевском городском округе (Свердловская область), на шестилетнюю девочку во время экскурсии набросилась дворняга. Ребенку пришлось наложить несколько швов в области шеи и лица.