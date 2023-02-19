Собака искусала 6-летнюю девочку во время экскурсии в свердловском питомнике. Фото

20 февраля 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Экскурсия в собачий питомник закончилась нападением животного (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В питомнике ездовых собак «Эльбрус», который находится в Полевском городском округе (Свердловская область) на 6-летнюю девочку во время экскурсии набросилась дворняга. Ребенку пришлось наложить несколько швов в области шеи и лица. Мама пострадавшей, Анастасия, рассказала URA.RU, что готовит заявление в полицию. «Дочка с моей подругой и ее сыном были на экскурсии в питомнике „Эльбрус“. Покатались на упряжках с хаски, потом пошли кататься на горку, которая на территории питомника. Неподалеку стояла будка, в ней была на цепи дворняга. Когда Алиса в очередной раз скатывалась с горки, собака выскочила на лед, и дочка врезалась в нее. Собака ее укусила, ребенок в страхе уполз, и прибежали взрослые», — описала Анастасия события, которые произошли утром 19 февраля. По ее словам, сотрудники питомника на ЧП отреагировали равнодушно. Одна из работниц — предположительно, хозяйка «Эльбруса» — продемонстрировала матери сертификат о вакцине от бешенства. По ее словам, пока девочке обрабатывали раны, животное продолжало бегать без намордника. Никаких извинений семье принесено не было. Никто из сотрудников позже не позвонил и не справился о состоянии пострадавшего ребенка. «Со мной общались очень сухо. Документы показывать не хотели, ссылаясь на то, что предоставят по запросу государственных органов. А если бы все закончилось гораздо более трагически?», — продолжает Анастасия. В детской больнице № 9 девочке наложили несколько швов. Мама Алисы готовит заявление в полицию, она хочет привлечь питомник к ответственности за неоказание услуг ненадлежащего качества. Корреспондент URA.RU пытался взять комментарий у представителей питомника, однако никто не взял трубку. В «Эльбрус» направлен запрос, ответ на него на данный момент не поступил. Собака искусала девочку за лицо Фото: читатель URA.RU Малышка была напугана до слез Ребенку оказали помощь в 9-й больнице Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В питомнике ездовых собак «Эльбрус», который находится в Полевском городском округе (Свердловская область) на 6-летнюю девочку во время экскурсии набросилась дворняга. Ребенку пришлось наложить несколько швов в области шеи и лица. Мама пострадавшей, Анастасия, рассказала URA.RU, что готовит заявление в полицию. «Дочка с моей подругой и ее сыном были на экскурсии в питомнике „Эльбрус“. Покатались на упряжках с хаски, потом пошли кататься на горку, которая на территории питомника. Неподалеку стояла будка, в ней была на цепи дворняга. Когда Алиса в очередной раз скатывалась с горки, собака выскочила на лед, и дочка врезалась в нее. Собака ее укусила, ребенок в страхе уполз, и прибежали взрослые», — описала Анастасия события, которые произошли утром 19 февраля. По ее словам, сотрудники питомника на ЧП отреагировали равнодушно. Одна из работниц — предположительно, хозяйка «Эльбруса» — продемонстрировала матери сертификат о вакцине от бешенства. По ее словам, пока девочке обрабатывали раны, животное продолжало бегать без намордника. Никаких извинений семье принесено не было. Никто из сотрудников позже не позвонил и не справился о состоянии пострадавшего ребенка. «Со мной общались очень сухо. Документы показывать не хотели, ссылаясь на то, что предоставят по запросу государственных органов. А если бы все закончилось гораздо более трагически?», — продолжает Анастасия. В детской больнице № 9 девочке наложили несколько швов. Мама Алисы готовит заявление в полицию, она хочет привлечь питомник к ответственности за неоказание услуг ненадлежащего качества. Корреспондент URA.RU пытался взять комментарий у представителей питомника, однако никто не взял трубку. В «Эльбрус» направлен запрос, ответ на него на данный момент не поступил.