Baza: в Брянской области лейтенант МВД попался на раскрытии несуществующих преступлений

28 июля 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Евгений Ляпин попросил знакомого спрятать в доме патроны и наркотики, а потом задержал его Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лейтенант полиции Евгений Ляпин в Брянской области попросил знакомого мужчину спрятать в доме коробку с патронами и растением, похожим на коноплю. После этого лейтенант полиции задержал человека. «Полицейский передал жителю деревни Дятьковичи в Жуковском районе (Брянская область) Александру коробку с дымным порохом, тремя патронами, 12 пыжами, 11 капсюлями для патронов и веществом, очень похожим на коноплю. Ляпин попросил спрятать это добро в доме 55-летнего мужчины, а в обмен на это пообещал всего полторы тысячи рублей», — передает telegram-канал Baza. Отмечается, что пострадавший Александр согласился это сделать. После передачи предметов Ляпин «раскрыл» преступление. По информации канала, полицейский заставил своего знакомого дать ложные показания. Против мужчины было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ. Однако спустя время уже сам Ляпин стал фигурантом уголовного дела. Корреспондент URA.RU отправил запрос в следственное управление СК России по Брянской области. Ответ ожидается.

Лейтенант полиции Евгений Ляпин в Брянской области попросил знакомого мужчину спрятать в доме коробку с патронами и растением, похожим на коноплю. После этого лейтенант полиции задержал человека. «Полицейский передал жителю деревни Дятьковичи в Жуковском районе (Брянская область) Александру коробку с дымным порохом, тремя патронами, 12 пыжами, 11 капсюлями для патронов и веществом, очень похожим на коноплю. Ляпин попросил спрятать это добро в доме 55-летнего мужчины, а в обмен на это пообещал всего полторы тысячи рублей», — передает telegram-канал Baza. Отмечается, что пострадавший Александр согласился это сделать. После передачи предметов Ляпин «раскрыл» преступление. По информации канала, полицейский заставил своего знакомого дать ложные показания. Против мужчины было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ. Однако спустя время уже сам Ляпин стал фигурантом уголовного дела. Корреспондент URA.RU отправил запрос в следственное управление СК России по Брянской области. Ответ ожидается.