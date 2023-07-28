ФСБ задержала жителя Орловской области за связи с украинскими террористами

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, клетка, арест, преступник, обвиняемый, подсудимый
Житель Орловской области намеревался сражаться на стороне ВСУ (фото из архива) Фото:

Гражданин России был задержан в Орловской области за связи с украинскими террористическими военизированными объединениями. Он намеревался уехать на фронт и сражаться на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что, являясь сторонником проукраинских взглядов, задержанный выразил и подтвердил намерения переехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ», — говорится в заявлении ЦОС ФСБ РФ, его передает РИА Новости.

Гражданин России был задержан в Орловской области. Отмечается, что россиянин имеет контакты с украинскими ведомствами, которые обещали ему помочь уехать. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Россиянину грозит до 20 лет лишения свободы.

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Гражданин России был задержан в Орловской области за связи с украинскими террористическими военизированными объединениями. Он намеревался уехать на фронт и сражаться на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ. «В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что, являясь сторонником проукраинских взглядов, задержанный выразил и подтвердил намерения переехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ», — говорится в заявлении ЦОС ФСБ РФ, его передает РИА Новости. Гражданин России был задержан в Орловской области. Отмечается, что россиянин имеет контакты с украинскими ведомствами, которые обещали ему помочь уехать. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Россиянину грозит до 20 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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