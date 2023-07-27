Свердловские таможенники заблокировали ввоз пяти килограммов табака из Египта. Фото

28 июля 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Сотрудники таможни Кольцово не пропустили пассажира с табаком из Египта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники таможни аэропорта Кольцово (Екатеринбург) не пропустили мужчину, перевозившего пять килограммов табака для кальяна из Египта. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «При прохождении таможенной границы инспекторы обнаружили в багаже мужчины 20 упаковок [табака] по 250 граммов. Путешественник закупил иорданский табак в дьюти-фри Шарм-эль-Шейха для собственного пользования. Мужчина заявил, что не знал о таможенных правилах. На него завели административное дело. Нарушителю грозит штраф и конфискация товаров», — отметили в ведомстве. Ранее свердловские таможенники не дали вывезти в Узбекистан более миллиона рублей. В сумке пассажира рейса «Екатеринбург — Самарканд» сотрудники таможни обнаружили 14104 доллара США. Владелец наличных не задекларировал иностранную валюту. По словам нарушителя, он не был знаком с правилами таможни. Фото: пресс-служб Уральского таможенного управления Фото: пресс-служб Уральского таможенного управления

Сотрудники таможни аэропорта Кольцово (Екатеринбург) не пропустили мужчину, перевозившего пять килограммов табака для кальяна из Египта. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «При прохождении таможенной границы инспекторы обнаружили в багаже мужчины 20 упаковок [табака] по 250 граммов. Путешественник закупил иорданский табак в дьюти-фри Шарм-эль-Шейха для собственного пользования. Мужчина заявил, что не знал о таможенных правилах. На него завели административное дело. Нарушителю грозит штраф и конфискация товаров», — отметили в ведомстве. Ранее свердловские таможенники не дали вывезти в Узбекистан более миллиона рублей. В сумке пассажира рейса «Екатеринбург — Самарканд» сотрудники таможни обнаружили 14104 доллара США. Владелец наличных не задекларировал иностранную валюту. По словам нарушителя, он не был знаком с правилами таможни.