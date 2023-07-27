27 июля 2023

Свердловские таможенники заблокировали ввоз пяти килограммов табака из Египта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа таможенного поста в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, зона таможенного контроля, таможенники, досмотр вещей, таможенник, сотрудник таможни
Сотрудники таможни Кольцово не пропустили пассажира с табаком из Египта Фото:

Сотрудники таможни аэропорта Кольцово (Екатеринбург) не пропустили мужчину, перевозившего пять килограммов табака для кальяна из Египта. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«При прохождении таможенной границы инспекторы обнаружили в багаже мужчины 20 упаковок [табака] по 250 граммов. Путешественник закупил иорданский табак в дьюти-фри Шарм-эль-Шейха для собственного пользования. Мужчина заявил, что не знал о таможенных правилах. На него завели административное дело. Нарушителю грозит штраф и конфискация товаров», — отметили в ведомстве.

Ранее свердловские таможенники не дали вывезти в Узбекистан более миллиона рублей. В сумке пассажира рейса «Екатеринбург — Самарканд» сотрудники таможни обнаружили 14104 доллара США. Владелец наличных не задекларировал иностранную валюту. По словам нарушителя, он не был знаком с правилами таможни.

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Сотрудники таможни аэропорта Кольцово (Екатеринбург) не пропустили мужчину, перевозившего пять килограммов табака для кальяна из Египта. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «При прохождении таможенной границы инспекторы обнаружили в багаже мужчины 20 упаковок [табака] по 250 граммов. Путешественник закупил иорданский табак в дьюти-фри Шарм-эль-Шейха для собственного пользования. Мужчина заявил, что не знал о таможенных правилах. На него завели административное дело. Нарушителю грозит штраф и конфискация товаров», — отметили в ведомстве. Ранее свердловские таможенники не дали вывезти в Узбекистан более миллиона рублей. В сумке пассажира рейса «Екатеринбург — Самарканд» сотрудники таможни обнаружили 14104 доллара США. Владелец наличных не задекларировал иностранную валюту. По словам нарушителя, он не был знаком с правилами таможни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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